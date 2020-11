Costa Rica inicia su feria turística con esperanzas de reactivación

El ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, señaló que un signo de esperanza es que todas las aerolíneas que volaban a Costa Rica antes de la pandemia, ya han retomado sus operaciones. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 16 nov. (EFE).- Autoridades y empresarios turísticos de Costa Rica dieron este lunes inicio a Expotur, la principal feria del sector en el país, con la esperanza puesta de aportar un grano de arena a la reactivación económica en tiempos de pandemia de la covid-19.

Después de 35 años de llevarse a cabo anualmente de manera presencial, la del 2020 será la primera edición de esta feria que se realiza en forma virtual, lo que ha sido todo un reto para la organización del evento.

Los números de participación son similares a los de las ediciones previas: 264 oferentes costarricenses de productos y servicios turísticos, y 250 compradores internacionales de 33 países, que desde este lunes y hasta el próximo sábado sostendrán reuniones de negocios.

"Ante la adversidad debemos responder con la perseverancia. Como país no podíamos ignorar lo aprendido, los resultados que Expotur ha producido y seguirá produciendo", afirmó en el evento de inauguración Erasmo Rojas, presidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (Acoprot), que organiza la feria.

Rojas aseguró que "Costa Rica está viva y abierta a todo el mundo" para recibir turistas, a quienes "nuestro 'pura vida' espera por ustedes".

El ministro de Turismo, Gustavo Segura, afirmó que Expotur significa "esperanza" para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía costarricense y que ha sido severamente golpeado por las restricciones a las que ha obligado la pandemia a nivel global.

Segura dijo que otro signo de esperanza es que todas las aerolíneas que volaban a Costa Rica antes de la pandemia, ya han retomado sus operaciones al país o han anunciado una fecha para su retorno.

"Todo esto hace sentir esperanza y debemos concentrarnos en esa esperanza", apunto el ministro.

Segura destacó los atractivos turísticos de Costa Rica como sus riquezas naturales y culturales, pero además que este país no cuenta con ejército y que ha lo largo de la historia ha desarrollado un sólido sistema de salud que le ha permitido enfrentar la pandemia con éxito.

Otro de los atractivos que está exponiendo Costa Rica es la aplicación de protocolos sanitarios específicos para el sector turístico.

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados con la pandemia en Costa Rica, pues las fronteras aéreas estuvieron cerradas entre marzo y julio.

Desde agosto comenzó una reapertura gradual y a partir del 1 de noviembre Costa Rica recibe vuelos y turistas de cualquier parte del mundo.

Antes de la pandemia Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, recibía cerca de 3 millones de turistas cada año.

En 2020 la visitación internacional fue de cero entre marzo y julio, y entre agosto y octubre, con la apertura gradual de vuelos, llegaron apenas 9.000 visitantes internacionales, según los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Según el ICT, en este periodo de reapertura no se ha detectado un solo contagio de covid-19 en turistas, gracias a los protocolos preventivos que se aplican.