Colectivos LGBTI de Chile piden prohibir el "Bus de la libertad" por homofóbico

Una simpatizante de la comunidad LGBTI se manifiesta ante el "Bus de la Libertad". EFE/Raúl Zamora/Archivo

Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- Diversas organizaciones LGBTI solicitaron este martes a las autoridades chilenas la prohibición del llamado "Bus de la Libertad", una polémica iniciativa homofóbica y transfóbica ideada hace años por la organización española CitizenGo que cuestiona los derechos de estos colectivos.

"Hemos solicitado que se adopten las medidas que sean necesarias para impedir que el bus vuelva a circular con mensajes de odio que dañen los derechos humanos de las personas", afirmó Óscar Rementería, portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El autobús de color naranja, identificado con el lema "Dejen a los niños en paz" y financiado en Chile por el Observatorio Legislativo Cristiano, tiene previsto empezar a circular la próxima semana por las calles de Santiago y Valparaíso, 100 kilómetros al oeste de la capital.

La Corporación Chilena de Prevención del Sida también manifestó su desacuerdo en redes sociales: "¡La libertad de expresión tiene límites, los discursos de odio no deben ser tolerados!".

La campaña nació en 2017 en España bajo el nombre "Hazte Oír", con un bus que circuló por varias ciudades con el mensaje "Los niños tienen pene y las niñas vulva, que no te engañen", y pronto se replicó en países como Colombia, México y Estados Unidos.

La idea original es de la fundación española ultraconservadora CitizenGo, presente en 15 ciudades del mundo como defensora y promotora de "la vida, la familia y la libertad" a través de campañas por internet y en las calles.

En Chile, el bus hizo su primera aparición en 2017 y ocasionó diversos enfrentamientos entre miembros de organizaciones ultracatólicas y colectivos LGBTI y al menos nueve personas fueron detenidas y varias resultaron con heridas leves durante los incidentes ocurridos frente al Congreso de Chile, en Valparaíso.

El anuncio del regreso de la campaña llevó al Movilh a anunciar que sacará a las calles "El Bus de la Diversidad", con el objetivo de "informar sin prejuicios sobre la realidad LGTBI en Chile" y para enfrentar la "desinformación" de la iniciativa impulsada por el Observatorio Legislativo Cristiano.

En 2019 se promulgó en el país la Ley de Identidad de Género, que establece como un derecho el reconocimiento de las personas con una identidad de género diversa, mientras que todavía están en discusión en el Parlamento la ley de adopción homoparental y el matrimonio igualitario.

El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha convertido en los últimos años en una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde los homosexuales pueden unirse bajo la figura legal de "unión civil", pero no pueden casarse.