Cinthia Ruiz, abogada de Isabel Pantoja, guarda silencio en los peores momentos para la tonadillera. MADRID, 17 (CHANCE) Desde que Kiko Rivera destapó, hace unas semanas, los motivos de su enfrentamiento con Isabel Pantoja, y pese a que el Dj no ha dejado de hacer duras revelaciones sobre su madre, la tonadillera se mantiene en silenio. Sólo se pronunció hace una semana al enviar un comunicado a la revista "Hola" defendiendo su inocencia y amenazando con tomar medidas legales si alguien decía alguna falsedad que atentase contra su honor.



Desde que Kiko Rivera destapó, hace unas semanas, los motivos de su enfrentamiento con Isabel Pantoja, y pese a que el Dj no ha dejado de hacer duras revelaciones sobre su madre, la tonadillera se mantiene en silenio. Sólo se pronunció hace una semana al enviar un comunicado a la revista "Hola" defendiendo su inocencia y amenazando con tomar medidas legales si alguien decía alguna falsedad que atentase contra su honor.



Cinthia Ruiz, abogada de Isabel Pantoja y autora del polémico comunicado con el que la artista anuncia demandas si se sigue especulando con el reparto de la herencia de Paquirri, nos sorprende ahora asegurando que no es sólo letrada de la tonadillera sino de "todos". Pese a asegurar que "no voy a hacer ninguna declaración" y contestar un enigmático "no puedo decir nada" cuando le preguntamos si Isabel va a demandar a su hijo por su última entrevista, Cinthia sorprende al afirmar que no es sólo la representante legal de la cantante sino de "todos".



¿A quién se refiere la abogada con ese "todos"? ¿Es la letrada de Kiko Rivera además de la de Isabel Pantoja en el peor momento de la relación entre madre e hijo? Cinthia, muy seria y esquiva, prefiere no contestar asegurando que "no voy a contestar a nada" o "no puedo decir nada" ante todas nuestras preguntas.



