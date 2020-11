Chile.- El Senado de Chile rechaza la acusación constitucional contra el exministro del Interior Víctor Pérez

13/05/2020 Senado de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LEONARDO RUBILAR / AGENCIA UNO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Senado de Chile ha rechazado este lunes la acusación constitucional presentada contra el exministro del Interior y Seguridad Pública Víctor Pérez, presentada por la oposición por la actuación de la Policía en las manifestaciones de los últimos meses.



La aprobación en la Cámara de Diputados, paso previo a la llegada de la acusación al Senado, provocó la dimisión de Pérez, el tercer ministro del Interior del Gobierno del presidente, Sebastián Piñera, tan solo tres meses después de asumir el cargo.



El texto acusatorio imputaba a Pérez de tres cargos, no haber aplicado la ley en el marco del paro de camioneros, vulnerar el derecho de la igualdad ante la ley, y no ejercer el control jerárquico sobre Carabineros.



Un grupo de senadores de la oposición se ha desmarcado de la acusación y ha votado en contra de la acusación, que se ha realizado por separado en referencia a cada una de los presuntos cargos.



El primer capítulo del texto ha sido rechazado con 22 votos en contra, 17 a favor y 3 abstenciones; el segundo por 23 en contra, 15 a favor y 4 abstenciones; y el tercero y último por 24 en contra, 14 a favor y 4 abstenciones.



Desde el Gobierno ya anticipaban este resultado, según informa 'La Tercera', y había mostrado un "optimismo moderado" porque solo necesitaban que al menos dos senadores de la oposición votarán en contra, ya que impediría los 22 votos que se hubieran necesitado para aprobar los cargos contra Pérez.



En caso de haber sido aprobada, se hubiera inhabilitado a Pérez de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.



Se trata de la séptima acusación constitucional presentada por la oposición durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera que no sale adelante, de un total de ocho.



Sólo la presentada en diciembre de 2019 contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, por su gestión durante las manifestaciones de octubre de ese mismo año, logró la aprobación de ambas cámaras, por lo que fue inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos.