Chevron gana tiempo en Venezuela con extensión de exención

(Bloomberg) -- Chevron Corp. y los principales proveedores de servicios petroleros estadounidenses ganaron más tiempo para cerrar sus operaciones en Venezuela bajo las sanciones impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, al régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 3 de junio su autorización para Chevron, Halliburton Co., Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc, de modo que puedan realizar transacciones en el país esenciales para preservar sus activos, mantener seguros a sus empleados y pagar a los contratistas. La fecha límite anterior era el 1 de diciembre. Desde abril, se les ha prohibido perforar pozos, vender y comprar crudo o productos derivados del petróleo o transportarlos.

Venezuela, que posee las reservas de crudo más grandes del mundo, ha visto derrumbarse su alguna vez poderosa industria petrolera bajo el régimen de Maduro. El declive se aceleró este año por la caída sin precedentes del mercado del petróleo provocada por la pandemia de covid-19 y las sanciones que han hecho que sea muy difícil para el país vender su crudo en casi cualquier lugar.

La historia de Chevron en Venezuela se remonta a la década de 1920. La compañía ha gastado más de US$100 millones en programas sociales en el país en los últimos 10 años, pero su participación en la producción de sus dos proyectos en Venezuela cayó 16% en 2019 a 35.300 barriles por día, una fracción de su producción global.

El productor con sede en San Ramón, California, ha argumentado constantemente que Estados Unidos se beneficia de tener un productor nacional sobre el terreno en un país petrolero tan importante. Chevron también ha soportado las turbulencias internas de este siglo en otras regiones productoras, incluidas Nigeria y Kuwait.

Los defensores de la posición de Chevron han argumentado que una retirada de Venezuela cedería esa cuota de mercado e influencia a las compañías rusas y chinas.

Las acciones de Chevron bajaron 2,8% a US$86,43 a las 12:05 p.m. Nueva York.

Nota Original:Chevron Wins Time in Sanction-Hit Venezuela With Extended Waiver

