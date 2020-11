¿Chándal con botas y abrigo de vestir? ¡Laura Matamoros nos demuestra que es posible!

03/07/2018 Laura Matamoros, una de las influencers más seguidas de nuestro país EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Cuando pensamos en un chándal, es inevitable asociarlo con unas zapatillas deportivas y una cómoda sudadera. Una prenda tan cómoda como denostada en el street style actual, que ha atravesado por épocas gloriosas de la mano de divas como Madonna o Rocío Jurado, pero que en los últimos años es el "pariente lejano" con el que la moda prefiere no tener relación.



Y es que, ligado por igual a la práctica de algún deporte como al estilismo adecuado para estar en casa, no conseguíamos imaginarnos cómo un pantalón de algodón y un jersey deportivo podrían protagonizar un look sofisticado. Hasta ahora. Y es que Laura Matamoros, una de las influencers más populares de nuestro país, acaba de demostrarnos con su última publicación de Instagram que es posible combinar en la misma ecuación estilo con chándal.



La hija de Kiko Matamoros, con su propio código de estilo a la hora de vestir - normalmente sus estilismos son de lo más aplaudidos por su originalidad y su elegancia innata - ha combinado un pantalón de chándal de Zara con efecto desteñido en tonos blanco y negro, con una sencilla sudadera blanca con capucha, un abrigo de vestir negro - también de Zara - y unas cómodas botas de estilo militar, en el miso tono que el abrigo.



¿Chándal con botas y un sofisticado abrigo? Laura Matamoros nos demuestra que sí. ¿Se avecina la llegada de una nueva época dorada para el chándal? Todo indica que sí....