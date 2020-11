Casa Real.- Errejón propone congelar el presupuesto de la Casa del Rey hasta que la institución asegure su transparencia

27/10/2020 El líder de Más País, Íñigo Errejón, interviene durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 27 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha incluido entre sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado una que plantea congelar la partida destinada a la Casa del Rey mientras esta institución no asegure su transparencia.



En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha cuestionado que las cuentas públicas para 2021 incrementen en 500.000 euros el dinero a disposición de la Casa del Rey cuando se trata de una asignación que debería congelarse.



En concreto, los Presupuestos contemplan una partida de 8,43 millones de euros para Zarzuela para el próximo año, lo que supone un incremento de un 6,5% respecto de las cuentas en vigor desde 2018, cuando se le asignaron 7,88 millones de euros.



NO SÓLO NO SE CONGELA SINO QUE SE INCREMENTA



El diputado de Más País-Equo ha cuestionado que este Gobierno haya incrementado la asignación en medio millón de euros sobre lo presupuestado en su día por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montero, sobre todo cuando este martes se ha conocido que el Rey Juan Carlos I se gastó 8 millones en vuelos de placer al Caribe, Golfo Pérsico y Canadá entre 2009 y 2019.



Por ello, ha propuesto, a través de una de sus 90 enmiendas a los Presupuestos, congelar la partida para la institución monárquica hasta no garantizar su transparencia, un asunto por el que su partido ya ha registrado iniciativas en el Congreso.



La semana pasada, Más País y Compromís registraron una proposición de ley para crear un Registro Patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la Familia Real, una iniciativa que enmarcaron en su "cruzada" por intentar que la Monarquía en este país sea "transparente".