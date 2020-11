Casa Real.- ERC quiere dejar sin presupuestos al Rey, al TC, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Defensa

20/10/2020 El portavoz del grupo de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 20 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Esquerra Republicana (ERC) quiere dejar sin presupuesto para 2021 a la Casa del Rey, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Defensa, así como cancelar los créditos previstos para el uso de gastos reservados, ya que entiende que la Corona es "corrupta", que los tribunales son "órganos represores" y que no debe destinarse dinero a "tanques y balas" o a "espiar" a la disidencia política.



En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que su grupo ha presentado 320 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio que recogen reivindicaciones "históricas" no sólo para Cataluña sino también para la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.



ENMIENDAS "PROTESTA"



De ese total, el independentista catalán ha recalcado que ERC a registrado cinco "grandes" enmiendas a la totalidad, que ha calificado de enmiendas "protesta", para dejar sin partidas, entre otras, a la Casa del Rey.



Se trata ya de un "clásico", según ha apuntado Rufián, que Esquerra enmiende los Presupuestos para dejar sin dinero a la Monarquía, que en su opinión es una institución "opaca y corrupta" a la que no se puede "premiar" con "500.000 euros mas" por las "corruptelas" del Rey Juan Carlos I.



A su juicio, también debe quedarse sin presupuesto el Tribunal Constitucional, al que considera un órgano "politizado y alineado con los postulados más conservadores y reaccionarios" del país, y el Tribunal de Cuentas, que se ha convertido, según ERC, en "un órgano más de represión" al obligar a pagar fianzas a por delitos ya enjuiciados como el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.



¿10.000 MILLONES PARA DEFENSA CON LA QUE ESTÁ CAYENDO?



De la misma forma, ERC quiere suprimir los siete millones de euros que el proyecto presupuestario del Gobierno de coalición destina a algo "tan opaco" como los fondos reservados, "que es básicamente dinero para gente como el teniente coronel Baena y sus operaciones de Torrente 6".



Pero también, como formación "antimilitarista", Esquerra plantea suprimir los más de 10.000 millones de euros que los Presupuestos destinan al Ministerio de Defensa para "tanques y balas", "Con la que está cayendo y caerá el sentido común debería decir lo contrario", ha apostillado.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/525608/1/erc-pide-gobierno-reunion-bilateral-govern-negociar-pge



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06