Brees sufre rotura de costillas y tiene el pulmón derecho colapsado

Nueva Orleans (EE.UU.), 16 nov (EFE).- Los Saints de Nueva Orleans confirmaron este lunes que el veterano mariscal de campo Drew Brees, lesionado el domingo durante el partido que disputaron frente a los 49ers de San Francisco, sufre rotura de costillas a ambos lados del pecho y tiene el pulmón derecho colapsado.

El equipo informó que el jugador ya se encuentra baja tratamiento, pero se desconoce el tiempo que podrá estar de baja y cuando volverá a la competición después que el veterano mariscal apenas se ha perdido seis partidos en lo que lleva de carrera en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El calendario más optimista para un regreso es de dos a tres semanas, pero podría alargarse otras dos más si el jugador no quiere sufrir algún tipo de recaída, especialmente en cuanto a la curación del pulmón.

Las dos costillas rotas de su lado derecho ocurrieron en la primera mitad de la victoria de los Saints (27-13) ante los 49ers, un partido que tuvo que concluir el mariscal de campo suplente Jameis Winston después de que Brees determinara que no podía seguir jugando porque tenía dificultad para respirar.

Se cree que las tres costillas fracturadas del lado izquierdo ocurrieron en el partido del domingo anterior frente a los Buccaneers de Tampa Bay, aunque no aparecieron como tales en la radiografía realizada en ese momento, posiblemente debido a la inflamación, algo que si se pudo ver claramente en la tomografía computarizada realizada el lunes.

Los médicos que realizan la evaluación creen que las fracturas del lado derecho podrían haber perforado el pulmón de Brees, creando un neumotórax.

Eso es lo que causó la dificultad de Brees para respirar en el partido y resultó en que informara al entrenador en jefe Sean Payton que no podía jugar la segunda mitad contra los 49ers.

Los Saints (7-2), líderes de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC) incluyeron a Brees, de 41 años, en su informe de lesiones la semana pasada con una dolencia en el hombro, y eso le causaba suficiente dolor como para que no se diera cuenta de la lesión en las costillas que había sufrido contra los Buccaneers.