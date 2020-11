BofA dice que mercado es tan optimista que es hora de vender

(Bloomberg) -- Gestores de fondos que administran unos activos de US$526.000 millones están mostrando el mayor nivel de optimismo de este año tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos y los avances para una vacuna. Ello ha resultado en una recomendación de los estrategas de Bank of America Corp., que dicen que ha llegado la hora de comenzar a vender activos de riesgo.

Según la encuesta mensual, realizada del 6 al 12 de noviembre, el optimismo de los inversores sobre la renta variable se disparó y las asignaciones aumentaron al nivel más alto desde enero de 2018. Las posiciones en efectivo cayeron al nivel más bajo desde abril de 2015, mientras que las expectativas de un crecimiento económico aumentaron a un máximo de 20 años. Los inversores adquirieron activos más volátiles, como títulos de empresas de baja capitalización, valor, bancos y acciones de mercados emergentes, y se alejaron de bonos y productos básicos.

La encuesta de BofA confirma un estado de ánimo jubiloso en el mercado desde que Joe Biden ganó la carrera presidencial de EE.UU. y después de que resultados prometedores para una vacuna de covid-19 desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE alimentasen el apetito por la renta variable en todo el mundo. Pero, ante el avance del S&P 500 a un nivel récord, los gestores de fondos se enfrentan a un dilema sobre si vale la pena llevarse las ganancias o permanecer invertidos para obtener aún más rendimientos.

“La reapertura de la rotación puede continuar en el cuarto trimestre, pero decimos ‘vendan la vacuna’ en las próximas semanas o meses, ya que creemos que estamos cerca de un máximo’”, dijeron estrategas de BofA liderados por Michael Hartnett en un comentario del martes. Con el brusco aumento del optimismo de los inversores a la renta variable, se inicia un “proceso de subida al máximo”, dijeron.

Las asignaciones en acciones aumentaron a una sobreponderación neta en noviembre del 46%, cerca de un nivel “alcista extremo”, según BofA. Los fondos de cobertura también mantuvieron una alta exposición a las acciones, de un 41%.

Entre los inversores encuestados, el 91% espera que la economía sea más fuerte en los próximos 12 meses, y el 66% cree que el crecimiento global se encuentra en una fase de ciclo temprano en lugar de una recesión. Los gestores de fondos tampoco han sido tan optimistas en sus expectativas de ganancias globales desde 2002.

Si bien una segunda ola de covid-19 sigue siendo el mayor riesgo, los gestores de fondos encuestados por BofA ahora esperan que se anuncie una vacuna contra el virus creíble para mediados de enero de 2021, frente a las apuestas del mes pasado, de mediados de febrero. Un total de 190 administradores de capital participaron en la encuesta global de BofA.

Nota Original:BofA Says Market Is So Bullish It’s Time to Sell on Vaccine News

©2020 Bloomberg L.P.