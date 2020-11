Bielorrusia.- Bielorrusia avisa de que "responderá" a la UE si aprueba nuevas sanciones

06/11/2020 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bielorrusia ha avisado de que "responderá" a un posible refuerzo de las sanciones por parte de la Unión Europea, que planteó la semana pasada elevar la presión ante la persistente represión contra manifestantes pacíficos en la antigua república soviética.



La UE ya ha impuesto castigos contra 55 personas por violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y "está lista para imponer sanciones adicionales", como apuntó el viernes tras la muerte de un activista en un altercado en Minsk.



El ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, ha afirmado tras una reunión con Lukashenko que su Gobierno es contrario a las sanciones --"nunca han llevado a nada bueno y nunca lo harán"--, pero no se quedará de brazos cruzados frente a posibles presiones, según la agencia de noticias oficial BelTA.



"Nos gustaría ver que Bielorrusia y la región son lugares de paz, acuerdos y buena voluntad, pero si alguien quiere seguir aumentando las tensiones (...) no se quedará sin respuesta", ha declarado el jefe de la diplomacia bielorrusa. "Nosotros no somos los que hemos comenzado esto", ha añadido.



Minsk ha atribuido al enemigo externo la escalada de tensiones internas, iniciada por las elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko obtuvo un nuevo mandato. La oposición bielorrusa negó legitimidad a dichos comicios, así como la Unión Europea.



El mandatario ha insistido este martes en la necesidad de trabajar sobre la base del "respeto mutuo", algo que echa en falta en "algunos de los denominados aliados". Lukahshenko ha lamntado la postura de países como Polonia y Lituania y ha advertido de que sus actuales políticas "puedan borrar mucho, sino todo, de lo logrado" en los últimos años en materia de relaciones bilaterales.