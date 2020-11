Biden habla con líderes mundiales y expertos en seguridad

Joe Biden en una sesión informativa de seguridad nacional por Zoom mel 17 de noviembre.

(Bloomberg) -- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dijo el martes que trabajaría para reconstruir las instituciones internacionales que, según dijo, fueron dañadas durante la presidencia de Donald Trump y que su mensaje a los líderes mundiales es que “Estados Unidos ha vuelto”.

Biden se reunió el martes con expertos en defensa e inteligencia, muchos de los cuales trabajaron para el presidente Barack Obama cuando Biden era vicepresidente. Los había reunido porque la Administración Trump le impidió recibir los informes de inteligencia que tradicionalmente se otorgan al presidente electo.

“En mi opinión, hemos sufrido mucho daño durante los últimos cuatro años. Necesitamos reconstruir nuestras instituciones, y mi fuerza laboral reflejará toda la fuerza y la diversidad de nuestro país”, dijo Biden. “Tenemos que centrarnos en la preparación para lo que venga”.

Biden dijo que había hablado con alrededor de 13 jefes de estado desde que fue declarado ganador de las elecciones. El martes, tuvo llamadas con los primeros ministros de India e Israel, quienes forjaron estrechos vínculos con el presidente Donald Trump.

“El mensaje es que Estados Unidos ha vuelto. Ya no es Estados Unidos solo”, dijo el presidente electo, al describir sus conversaciones con los líderes mundiales.

Biden se reunió con los expertos en política exterior para una sesión informativa por videoconferencia, incluido el general retirado del ejército Stanley McChrystal, el almirante de la Armada retirado William McRaven y David Cohen, exsubdirector de la Agencia Central de Inteligencia y subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera durante la Administración Obama.

Los esfuerzos de transición de Biden se han visto obstaculizados por la negativa de Trump a aceptar su derrota en las elecciones. La reunión del martes no fue una sesión informativa oficial del gobierno de Estados Unidos porque la Administración de servicios generales aún no ha hecho la “comprobación” de que Biden haya ganado las elecciones presidenciales.

“No estoy siendo crítico, solo estoy diciendo lo obvio, saben que no he podido recibir los informes que normalmente me habrían llegado hasta ahora. Entonces, solo quiero conocer su opinión sobre lo que ven en el futuro”, dijo Biden a los asesores.

La vicepresidente electa Kamala Harris se unió a Biden para la sesión desde Washington, donde planeaba emitir votos en el Senado.

Sin acceso a las agencias, Biden confía en los expertos de la Administración Obama, así como en las personas que dejaron el gobierno durante los años de Trump y son cooperativas, para planificar la nueva administración.

Biden heredará una serie de desafíos de política exterior al asumir el cargo, incluida una relación contenciosa con China, intensas tensiones con Irán y una Corea del Norte que no se deja intimidar en la expansión de su arsenal nuclear, a pesar de los esfuerzos de Trump por construir una relación personal con Kim Jong Un.

Trump también se ha apresurado a dejar su marca final en la política exterior, cimentando movimientos con los que Biden podría no estar de acuerdo.

El Pentagono anunció el martes que reduciría los despliegues estadounidenses en Irak y Afganistán a unas 2.500 tropas en cada país para fin de año. La Administración Trump ha impuesto sanciones a Irán por terrorismo y preocupaciones de derechos humanos y está preparando nuevas sanciones contra Pekín por la represión del Partido Comunista en Hong Kong.

En conjunto, los movimientos agresivos podrían dificultar las maniobras de Biden mientras busca reunirse a los acuerdos internacionales negociados bajo Obama, como el acuerdo nuclear de Irán, y reparar las deterioradas relaciones con los aliados de EE.UU.

Biden dijo el lunes que más retrasos en el proceso de transición también podrían aumentar el número de muertes por coronavirus.

El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump John Kelly se encuentra entre los que han advertido que la falta de acceso de Biden podría ser una amenaza para la seguridad nacional.

“Se pierde mucho si la transición se retrasa porque a la gente nueva no se le permite meterse en el juego”, dijo Kelly, un exgeneral de la Infantería de Marina, a Politico la semana pasada. “El presidente, con el debido respeto, no tiene por qué aceptar. Pero se trata de la nación. Perjudica nuestra seguridad nacional”.

El Informe de la Comisión del 11-S encontró que la transición retrasada en 2000 debido al recuento de Florida dañó la capacidad de la Administración de George W. Bush de dotar de personal a puestos clave de seguridad nacional antes de los ataques terroristas.

