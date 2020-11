Asenjo: "No creo que sea el peor Real Madrid"

El guardameta del Villarreal Sergio Asenjo. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

Vila-real (Castellón), 17 nov (EFE).- El portero del Villarreal Sergio Asenjo señaló en rueda de prensa que no cree que el actual sea uno de los peores Real Madrid a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera y avisó que los partidos ante el conjunto madridista siempre son complicados.

"No creo que sea el peor Real Madrid, ya nos hemos enfrentado a ellos en malas rachas, pero seguro que será un partido complicado. Sabemos que tras esa derrota dolorosa en Valencia querrán reaccionar ya en este partido. Son equipos que siempre están arriba, tienen las mejores plantillas y saben competir", apuntó.

"Cada partido con el Madrid es un mundo y nunca sabes qué puede pasar, los partidos con el Madrid son complicados desde el primer al último minuto. Juegas con los mejores del mundo y eso hace que el partido sea siempre muy complicado", insistió.

Respeto a las posibles bajas que puede presentar en La Cerámica el equipo que dirige Zidane, el meta aseguró: "Me gusta jugar con los mejores, prefiero que vengan todos. Sabemos que tienen una gran plantilla, juegue quien juegue, por lo que debemos estar a nuestro mejor nivel si queremos sacar algo positivo".

Asenjo aseguró que no teme un arbitraje condicionado después de que al equipo madridista le pitaran tres penaltis en contra en la última jornada. "Vamos a preparar el partido como siempre y vamos a olvidar lo de los penaltis, sucederán cosas como suceden en todos los partidos, pero no esperamos nada fuera de lo normal", señaló.

El portero recalcó que para poder ganar este encuentro y mantener la gran racha de resultados que llevan tanto en la competición doméstica como en Europa deben mostrar su "nivel más alto, tener los pies en el suelo, saber a quién te enfrentas y hacerlo siempre con la humildad de saber que tienes delante a uno de los mejores de la Liga".

El futbolista se congratuló de la rápida adaptación del equipo a las ideas del nuevo técnico Unai Emery, así como el de los importantes refuerzos realizados por el club en el mercado de fichajes.

"En poco tiempo el equipo ya tiene una seña de identidad, es verdad que en estas últimas temporadas nos costaba más y ahora el equipo está compitiendo en todos los partidos, siendo el del Getafe un reflejo de ello. Creo que este año la motivación es diaria, se vio con el filial en el amistoso del otro día en el que acabamos goleando, el equipo se muestra muy serio y con ganas en cada partido. Esa sensación es la que nos hace ser optimistas", analizó.

Los buenos resultados y sensaciones obtenidos en esta primera parte de la temporada han situado al Villarreal como candidato a conseguir importantes logros, aunque Asenjo quiso ser prudente.

"Lo que más nos motiva es ver cómo sale el equipo cada partido, queríamos tener regularidad y ahora la tenemos. Estamos contentos del trabajo diario y eso de ve en la cara de los compañeros. Vamos a ver qué hacemos hasta Navidad, y a partir de ahí estará más claro el objetivo a largo plazo", concluyó.