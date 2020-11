AMP. Fútbol.- Los topes salariales de Barcelona y Real Madrid se reducen 273 y 173 millones para esta temporada

El límite total de los clubs de LaLiga Santander se acorta en 646 millones



La ausencia de público en los estadios en todo el curso supondría un exceso de 700 millones y una falta de tesorería de 490



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los topes salariales del FC Barcelona y Real Madrid se reducen 273 y 173 millones para esta temporada 2020-21, según ha anunciado LaLiga en la presentación de los límites para este curso en las dos categorías profesionales del fútbol español, que marcan una reducción total de 646 millones de euros en LaLiga Santander y un ligero ascenso de 9 millones en LaLiga SmartBank.



La crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha provocado un considerable retroceso en el tope salarial de la Primera División, que se reduce de 2.979 a 2.333 millones de euros, mientras que el descenso del Espanyol a Segunda explica que, incluso, crezca en esa categoría.



Analizando los clubes más poderosos, el Real Madrid podrá gastar 468 millones de euros en su plantilla, 173 millones menos que la temporada anterior; el Barcelona 382 millones, 273 millones menos que el ejercicio precedente; y el Atlético de Madrid 252 millones, 95 millones menos que el curso pasado.



Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos.



Así lo explicaron en una rueda de prensa telemática el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el Director General Corporativo de la patronal LaLiga, José Guerra, quienes advirtieron de que estas cifras empeorarán en 284 euros más si no hay público en toda la temporada en los estadios, pues la previsión era el retorno en enero de 2021.



Asimismo, la ausencia de los aficionados en las gradas de los campos de LaLiga Santander y SmartBank por la pandemia provocaría un "exceso" en el coste de la plantilla de los clubs de 707 millones de euros, y una falta de tesorería de 490 millones.



"Los costes estaban previstos con una reducción del 45 por ciento del 'ticketing', pero esto no se va a producir porque en enero no habrá espectadores en los estadios. Sí que sería importante que cuanto antes pudiésemos tener a los aficionados en los estadios, pero eso no quiere decir que sea una prioridad", indicó.



En este sentido, Tebas dijo que con el anuncio del hallazgo de varias vacunas contra el coronavirus y, cuando pase la 'segunda ola' de los contagios, sería un "buen momento" para plantear dicho retorno. "No la totalidad, pero sí una parte para darle espacio y cumplir con los compromisos con los patrocinadores", señaló.



"ES MUY DIFÍCIL QUE SE INCORPOREN GRANDES JUGADORES"



El presidente de LaLiga destacó que "es muy difícil que se incorporen grandes jugadores" en el próximo mercado de invierno porque "lo que se está buscando es un ahorro de coste". "Soy optimista porque con tiempo estamos haciendo todas las estrategias económicas. No es un camino de rosas, pero se está haciendo con responsabilidad", celebró.



El fútbol español ha pasado de 'comprar' jugadores por valor de 1.291 millones en 2019 a 438 en este 2020, un 66 por ciento menos, por encima de otros países como Alemania (59 por ciento), Francia e Italia, con una rebaja del 33 por ciento, y Reino Unido, con el 23 por ciento, que ha pasado de 1.725 millones a un gasto de 1.321 en traspasos.



Tebas resaltó el "mayor ejercicio de responsabilidad" del fútbol español porque la crisis provocada por la COVID-19 ha sido "global". "Estamos en exceso y los clubes siguen trabajando en reducir sus salarios. Estamos viendo la luz al final del túnel", indicó en alusión al hallazgo de la vacuna contra el virus.

