2-1. Costa Rica cae ante los vascos en la última jugada

El jugador de la selección de Euskadi, Unai Núñez (4i), remata ante la defensa de Costa Rica consiguiendo el segundo gol en el partido amistoso disputado este lunes en el estadio Ipurua de Eibar (Gipuzkoa). EFE/Javier Etxezarreta.

Eibar (Guipúzcoa, España), 16 nov (EFE).- La selección de Costa Rica estuvo a punto de arrancar este lunes un valioso empate a un gol en el campo de Ipurua de Eibar ante la del País Vasco, pero los centroamericanos perdieron el partido en la última jugada.

Los ticos tuvieron que frenar pronto las ofensivas de los vascos, que, por medio de Morcillo, dieron sendos avisos en los minutos 2 y 6.

No se arredró el equipo centroamericano puesto que dos minutos más tarde dio el primer toque de atención por medio de un tiro lejano de Roberto Leal, que iba muy bien colocado, aunque fue directo a las manos del guardameta vasco Iago Herrerín.

Los vascos realizaron su primera combinación de verdadero peligro en el minuto 12 y fruto de ella llegó el primer gol, producto de la asociación entre dos jugadores del Athletic de Bilbao, Jon Morcillo que se internó con velocidad y dio el pase de la muerte a Iker Muniain, quien libre de marca fusiló a placer a Keylor Navas por debajo de las piernas del guardameta tico.

El equipo centroamericano trató de sacudirse el dominio vasco, pero la presión local siguió firme y en el minuto 22 se registró una jugada de Iñaki Williams que detuvo sin problemas Keylor Navas.

En el minuto 28 Campbell dispuso de la oportunidad más clara para Costa Rica en esta primera mitad, que llegó en un tiro lejano que casi sorprende a Iago Herrerin, que detuvo el balón con apuros. En el minuto 32 hubo una buena combinación de Costa Rica entre Venegas y Borges, que el jugador del Deportivo de La Coruña no pudo rematar bien

Poco a poco Costa Rica fue perdiendo el respeto al equipo vasco e intensificando sus ofensivas, conducidas en la mayoría de los casos por Campbell que fue el jugador más activo, aunque en el minuto 38 Iñaki Williams volvió a gozar de una oportunidad de gol, tras un bonito reverso, Fue la última del primer período, en el que se llegó al descanso sin mayores sobresaltos

En la segunda parte Costa Rica salió más enchufado y en el minuto 48 un cabezazo a bocajarro de Venegas lo sacó desde la línea Yeray Alvarez con Herrerin ya batido. En el minuto 52 otro tiro lejano de Campbell no encontró premio.

En el 56 un tiro lejano de Jon Morcillo aprovechando que Keylor Navas estaba adelantado casi sorprende al guardameta costarricense. En el minuto 68 Luis Diaz casi sorprende al portero vasco, en el preludio de lo que fue el gol del empate,en el minuto 70 en un tiro de Venegas que desvió de cabeza Moya a la red despistando a Herrerin.

El tanto espoleó a Costa Rica, que, tras el cambio de Venegas por Rodríguez, volvió a llevar peligro por medio de este último en una jugada individual nada más salir, El partido entró en una dinámica de toma y daca, con los dos equipos lanzados sin complejos hacia la puerta contraria.

En el minuto 87 un cabezazo de Bautista finalizó con una magnífica intervención de Keylor Navas. Y cuando Costa Rica ya saboreaba el empate, en los minutos de descuento y en la última jugada, en el 93, un saque de esquina lanzado por Aihen Muñoz lo cabeceó a la red de manera inapelable Unai Núñez.

- Ficha técnica:

2 - País Vasco: Herrerín, Capa, Yeray, Núñez, Yuri (Aihen, m 54), Guevara (García, m. 54), Torres (Balenziaga, m. 83), Williams, Muniain (Sanjurjo, m. 64), Morcillo (Arbilla, m. 83), Vilalibre (Bautista, m. 54)

1 - Costa Rica: Keylor Navas, Gamboa (Brown, m. 83), Waston, Duarte (Vargas, m. 46), Calvo, Borges (Guzmán, m. 83), Alfaro, Venegas (Rodríguez, m. 70), Moya, Leal (Diaz, m. 46), Campbell (Vega, m. 83).

Goles:1-0 m. 12, Muniain, 1-1. m. 70. Moya. 2-1, m. 93. Unai Núñez.

Arbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).