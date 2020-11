Wall Street sube por mayor esperanza en vacuna tras anuncio de Moderna

(Actualiza cotizaciones)

Por Medha Singh y Shivani Kumaresan

16 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el lunes después de que Moderna se convirtió en la segunda empresa estadounidense en una semana en informar resultados positivos de su vacuna para el COVID-19, lo que aumenta las esperanzas de una recuperación económica más rápida de la recesión provocada por la pandemia.

* Las acciones de Moderna Inc se dispararon un 8% tras anunciar que su vacuna experimental tenía una efectividad del 94,5% en la prevención del COVID-19, según los datos provisionales de un ensayo en etapas finales.

* "No es el final del problema del virus, pero es la primera señal del principio del fin, lo que siempre se toma como algo positivo", dijo Randy Frederick, vicepresidente de intermediación y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas.

* "No tendremos un impacto real de esto hasta que la vacuna se fabrique y distribuya ampliamente, lo que probablemente no sucederá hasta el primer trimestre del próximo año", añadió.

* Las acciones relacionadas con los viajes, incluidas United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc , Carnival Corp y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, que han perdido más de la mitad de su capitalización de mercado este año debido a la pandemia, saltaron entre 3,7% y 9,0%.

* Las apuestas por una vacuna para el COVID-19 impulsaron las ganancias en Wall Street la semana pasada, lo que ayudó a los inversores a mirar más allá de los crecientes casos de coronavirus en Estados Unidos, que superaron la marca de 11 millones poco más de una semana después de alcanzar los 10 millones.

* El índice de referencia S&P 500 y el Russell 2000 de firmas de pequeña capitalización terminaron el viernes en máximos récord de cierre, mientras que el Nasdaq, ligado a la tecnología, cayó levemente.

* A las 1538 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 413,82 puntos, o un 1,40%, a 29.892,84 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 30,19 puntos, o un 0,84%, a 3.615,34 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 70,148 puntos, o un 0,59%, a 11.899,434 unidades. (Editado en Español por Rodrigo Charme)