Tiempo de revancha

El técnico de Brasil, Tite, saluda a Pedro (d) tras el pitido final durante un partido de fase de grupos de las Eliminatorias de la Copa del Mundo Catar 2022, entre Brasil y Venezuela, en el estadio Morumbi, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr

Montevideo, 16 nov (EFE).- Después de ser goleado en las últimas dos ocasiones en que lo recibió, Uruguay buscará tomarse este martes su revancha ante Brasil, que de la mano de Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', camina con paso perfecto.

Tres años después del 1-4 con triplete de Paulinho y 11 años después del 0-4 en el que Kaká fue figura, la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 volverá a poner frente a frente en el Estadio Centenario de Montevideo a dos históricos.

Motivado por su gran victoria en Barranquilla por 0-3 frente a Colombia, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez saben que este es un buen momento para vencer a Brasil, algo que no hacen como locales desde el 1 de julio de 2001.

Aquella tarde, Álvaro Recoba, Darío Silva y Federico Magallanes integraron el once que venció por 1-0 a los dirigidos por Luiz Felipe Scolari, que un año más tarde serían campeones del mundo.

Ahora, serán Luis Suárez y Edinson Cavani, los goleadores históricos de la Celeste, los que intentarán liderar a un equipo que tendrá un cambio obligado luego de que Matías Viña diera positivo por covid-19 en las pruebas que se efectuaron al plantel tras su retorno de Colombia.

En principio, Martín Campaña será el portero titular, Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Godín estarán en el fondo, mientras que Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz se pararán en el medio por detrás de los atacantes.

El lugar de Viña, en tanto, se lo disputan Damián Suárez y Agustín Oliveros, aunque es probable que sea este último el que termine quedándose con la titularidad, lo que lo llevaría a debutar con la Celeste.

Por el lado de Brasil, el entrenador aún no dio pistas sobre el once que pondrá desde el inicio, pero es altamente probable que sea el mismo que llega de vencer a Venezuela por 1-0.

Sin Neymar, Casemiro y Philippe Coutinho por distintos motivos, nuevamente Richarlison, Allan Marques y Éverton Ribeiro serían titulares.

Junto a ellos, seguramente salten al campo Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Douglas Luiz, Gabriel Jesus y Roberto Firmino.

Con ese once, Brasil intentará estirar su buen momento en las eliminatorias sudamericanas, donde marcha primero con nueve puntos ganados sobre igual cantidad de disputados.

Uruguay, en tanto, suma dos victorias y una derrota y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación por detrás de su próximo rival, Argentina, y de Ecuador.

- Alineaciones probables:

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Agustín Oliveros; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Douglas Luiz, Allan, Éverton Riveiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Richarlison.

Entrenador: Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite'.

Árbitro: El chileno Roberto Tobar, secundado por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Cancha: Estadio Centenario, de Montevideo.

Hora: 20.00 hora local (23.00 GMT)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.