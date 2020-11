Talleres vence de visita a Boca en la Copa de la Liga y acaba con su imbatibilidad

Boca Juniors dejó atrás un invicto de 16 partidos al perder 1-0 como local frente a Talleres de Córdoba este domingo en La Bomboera por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El 'xeneize', que venía precedido de dos victorias en el comienzo del torneo local y no había perdido ningún partido bajo este ciclo del entrenador Miguel Ángel Russo, se quedó con las manos vacías con un solitario gol de Joel Soñora (87) para Talleres.

Boca terminó el partido con 9 por las expulsiones en tiempo de descuento del volante Agustín Obando (90+2), por falta de último recurso, y del zaguero Carlos Izquierdoz (90+3).

El tanto de Talleres, a poco del final, llegó tras una muy buena jugada individual de Soñora, que paradójicamente es hijo de Diego Soñora, un recordado exjugador de Boca.

Con este triunfo, ahora es Talleres el que manda en la Zona 4, con 7 puntos, por delante de Boca (6), que además pareció sentir algunas de las bajas de sus titulares convocados a las selecciones para las eliminatorias sudamericanas, entre ellos Esteban Andrada (Argentina) y los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona.

"No fue malo el partido que hicimos. Por ahí quedamos estirados al salir a presionar. Ellos se encuentran con el gol y no pudimos remontar, no tuvimos tiempo. No es excusa que falten compañeros. Esta camiseta es muy grande para pensar en falta de nombres", aceptó Carlos Tevez, capitán de Boca.

Argentinos Juniors superó por 1-0 a Estudiantes como visitante con un golazo de Damián Batallini (71), en un cotejo que sólo será recordado por ser el último que disputó Javier Mascherano, icono del seleccionado argentino, que luego de la derrota anunció su retiro del fútbol a los 36 años.

Defensa y Justicia e Independiente prometían un cotejo interesante, pero las emociones fueron escasas y todo se consumió en un amargo 0-0.

En el comienzo de la jornada, Huracán le ganó a Gimnasia y Esgrima por 3-2 y se subió a la cima de la Zona 6, en el que Adrián Arregui (38), Andrés Chávez (60) y Nicolás Cordero (81) anotaron para el 'Globo', mientras que el paraguayo Víctor Ayala (5) y Eric Ramírez (68) descontaron para el once de La Plata.

Estos son los resultados de la tercera fecha:

-Viernes:

Rosario Central-Banfield 2-4

Atlético Tucumán-Unión 3-1

-Sábado:

Aldosivi-San Lorenzo 1-4

Lanús-Newell's Old Boys 2-4

Racing-Arsenal 0-2

Godoy Cruz-River Plate 0-1

-Domingo:

Huracán-Gimnasia La Plata 3-2

Estudiantes-Argentinos 0-2

Defensa y Justicia-Independiente 0-0

Boca-Talleres 0-1

-Lunes:

Vélez Sarsfield-Patronato

Colón-Central Córdoba

Así están las posiciones:

Zona 1:

- Pts J G E P GF GC

1. Atl. Tucumán 9 3 3 0 0 9 3

2. Arsenal 4 3 1 1 1 3 2

3. Unión 4 3 1 1 1 3 3

4. Racing 0 3 0 0 3 1 8

Zona 2:

- Pts J G E P GF GC

1. Independiente 5 3 1 2 0 2 1

2. Colón 4 2 1 1 0 4 1

3. Defensa y J. 2 3 0 2 1 2 5

4. Central Córdoba 1 2 0 1 1 2 3

Zona 3:

- Pts J G E P GF GC

1. Banfield 9 3 3 0 0 8 3

2. River Plate 6 3 2 0 1 4 4

3. Rosario Central 3 3 1 0 2 5 7

4. Godoy Cruz 0 3 0 0 3 1 4

Zona 4:

- Pts J G E P GF GC

1. Talleres 7 3 2 1 0 5 2

2. Boca 6 3 2 0 1 4 2

3. Newell’s 3 3 1 0 2 5 7

4. Lanús 1 3 0 1 2 4 7

Zona 5:

- Pts J G E P GF GC

1. San Lorenzo 7 3 2 1 0 6 1

2. Argentinos 4 3 1 1 1 1 1

3. Aldosivi 4 3 1 1 1 2 4

4. Estudiantes 1 3 0 1 2 0 3

Zona 6:

- Pts J G E P GF GC

1. Huracán 7 3 2 1 0 6 4

2. Gimnasia LP 4 3 1 1 1 7 5

3. Vélez Sarsfield 2 2 0 2 0 3 3

4. Patronato 0 2 0 0 2 1 5

