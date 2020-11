Salud.-Una investigación internacional apunta a un nuevo tratamiento eficaz contra el cáncer de mama

21/10/2015 Mamografía ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD



Un estudio internacional dirigido por científicos de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, ha proporcionado pruebas sólidas de un nuevo objetivo eficaz para el tratamiento del cáncer de mama.



En la investigación, de cinco años de duración y publicada en la revista en 'Science Advances', han participado investigadores de siete instituciones en tres países, incluida la Diamond Light Source, la instalación nacional británica de radiación sincrotrón. Sugiere que los inhibidores de LMTK3 podrían usarse eficazmente para el tratamiento del cáncer de mama y, potencialmente, otros tipos de cáncer.



La estructura de la LMTK3 oncogénica (Lemur Tyrosine Kinase 3) determina su papel y funciones permitiendo la inhibición de fármacos como nueva estrategia terapéutica. Se espera que la investigación permita un mayor desarrollo y optimización de los inhibidores de LMTK3 como un nuevo tipo de medicamento contra el cáncer administrado por vía oral para los pacientes y que tenga un valor potencial no solo para los pacientes con cáncer de mama, sino también para los pacientes con cáncer de pulmón, estómago, tiroides y vejiga.



LMTK3 es una proteína implicada en el desarrollo y progresión de diferentes tumores malignos y otras enfermedades (por ejemplo, relacionadas con el sistema nervioso central), que no se incluye típicamente en los ensayos comerciales de cribado de quinasas.



La investigación demuestra con éxito que LMTK3 es una quinasa activa y reporta un compuesto que se une a esta proteína y la inhibe de manera efectiva, lo que resulta en efectos anticancerígenos en células y en modelos de cáncer de mama en ratones.



Georgios Giamas, profesor de señalización de células cancerosas en la Universidad de Sussex, quien dirigió la investigación, destaca que, "al resolver la estructura cristalina de LMTK3, se ha demostrado que posee todas las características de una proteína quinasa activa. LMTK3 juega un papel fundamental papel en el control de los procesos celulares, y anteriormente hemos demostrado que la LMTK3 activa hace que algunos tratamientos del cáncer (por ejemplo, quimioterapia y terapias endocrinas) sean menos efectivos", añade.



"Ahora estamos en el proceso de llevar esta investigación a la siguiente etapa mediante el desarrollo de fármacos específicos para LMTK3 --desvela--. Esperamos que en los próximos cinco años emprendamos ensayos clínicos, lo que es increíblemente rápido para este tipo de proceso".



Se espera que el desarrollo de inhibidores de LMTK3 orales pueda tener el potencial de una amplia utilidad clínica, ya sea como monoterapia o como terapia combinada, por ejemplo combinada con quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos endocrinos. En consecuencia, un inhibidor de LMTK3 podría usarse junto con terapias complementarias para aumentar la eficacia terapéutica y ayudar a superar los mecanismos de resistencia a las terapias contra el cáncer existentes.



Los investigadores dicen que el trabajo es un gran ejemplo de colaboración científica internacional con varios grupos que se unen para ayudar con un proyecto desafiante. En particular, la OPPF (Oxford Protein Production Facility) y el sincrotrón del Reino Unido Diamond Light Source trabajaron con los grupos para producir su proteína de interés (LMTK3) y ayudar a resolver su estructura cristalina.



"A menudo es difícil obtener cristales grandes bien difractantes y LMTK3 no fue una excepción. Gracias a la estrecha colaboración entre OPPF e I24 y aprovechando el haz de rayos X microfocalizado en I24 para recopilar fragmentos de datos de múltiples cristales, pudimos obtener datos de difracción clave para el estudio", señala Robin Owen, científico principal de Beamline de MX beamline I24 en Diamond.