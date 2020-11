Rafa Mora, uno de los mejores amigos de Kiko Rivera, a su lado "en lo bueno y en lo malo"

15/11/2020 Rafa Mora, uno de los grandes apoyos de Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Kiko Rivera está viviendo en sus carnes una pesadilla que nunca pensó que le tocaría tan de cerca. Y es que, a sus 36 años, ha descubierto que Isabel Pantoja podría haberle engañado no sólo con la herencia de Paquirri, sino también con todos los objetos personales de su padre, en una habitación cerrada bajo llave en Cantora cuando él pensaba que los habían robado. Un duro varapalo para el Dj que, ahora más que nunca, cuenta con el apoyo de su mujer, Irene Rosales, de sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera y, como no, de sus amigos más íntimos.



Uno de ellos es el televisivo Rafa Mora que, aprovechando que Kiko está pasando unos días en Madrid, apenas se separa de su lado. Hemos visto al colaborador de "Sálvame" llegando con cena para el Dj al hotel en el que aloja y, afectado por el duro momento que está viviendo el artista por la guerra pública que mantiene con Isabel Pantoja, ha asegurado que está apoyándolo porque es "lo que deben hacer los amigos en estos momentos. Para lo bueno y para lo malo".



Estos días mucha gente ha expresado su temor porque Kiko recaiga en sus adicciones, afectado por todas las cosas que está descubriendo acerca de la herencia de su padre y el vapapalo que ha supuesto para él romper la relación con su madre. Sin embargo, Rafa Mora confía en su amigo y confiesa que "estoy convencido de que no, tiene mucha gente que le quiere".



Sin querer entrar en si Kiko demandará a Isabel Pantoja, al colaborador de "Sálvame" sí le gustaría que el Dj recuperase el tiempo perdido con sus hermanos Francisco y Cayetano: "Ojalá".