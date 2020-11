Puerto Rico comienza el proceso de transición de gobierno

Fotografía del 11 de noviembre donde aparece el gobernador electo de Puerto Rico y candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi (d), mientras habla durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Bellas Artes en San Juan, Puerto Rico. EFE/Thais LLorca

San Juan, 16 nov (EFE).- El proceso de transición entre el Ejecutivo de Puerto Rico, que preside Wanda Vázquez, y el del gobernador electo, Pedro Pierluisi, comienza oficialmente este lunes, sucesión que deberá concluir antes del 2 de enero cuando tome posesión el nuevo mandatario.

Las vistas públicas entre los comités de transición comenzaron con la previsión de un pase de poderes ordenado, una vez que el Partido Nuevo Progresista (PNP) logró mantener el poder para el próximo cuatrienio.

Es la primera vez en la historia que se da un cambio de poder entre dos funcionarios del PNP.

Pierluisi subrayó que hay compromiso de realizar un proceso transparente.

"Hemos colaborado con ambos comités de una manera extraordinaria, de manera que se conozca y lleve el mensaje de que esta administración ha sido de ley y orden, de transparencia y en beneficio del pueblo puertorriqueño", señaló Vázquez por su lado.

Los temas que más interés suscitan en esta transición son, entre otros, los de educación, la pandemia de la covid-19 y la situación de las finanzas públicas del país.

El presidente del comité entrante, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, destacó que los proyectos de Alianzas Público Privadas (APP) en el ámbito económico será otro de los puntos destacados durante el proceso de transición que se extenderá hasta mediados del próximo mes de diciembre.

"Una de las cosas que yo les dije al componente fiscal que quería que me trajeran era en cuánto está la deuda hoy porque ya se había negociado el Banco Gubernamental de Fomento", dijo Rivera.

INTERÉS EN CONOCER LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS

El gobernador electo tiene especial interés en conocer los fondos federales asignados para la recuperación y reconstrucción del país, según destacó Rivera.

Emilio Pantojas, investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Catedrático de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, señaló a Efe que en el proceso de transición, en principio, no habrá ni roces ni conflictos, dado que se trata del mismo partido.

El analista dio a entender que se espera un proceso suave, a pesar que Pierluisi y Vázquez lucharan el pasado verano por convertirse en los candidatos el PNP para ser gobernador y que se impusiera el primero en primarias.

Pantojas subrayó además que el presidente del comité entrante es una persona "conciliadora por excelencia" y que por todo ello lo que se debe esperar es una transición sin ningún tipo de discordancia.

El secretario de Estado de Puerto Rico y presidente del comité saliente, Raúl Márquez, dijo que espera que el proceso transcurra de forma amigable, ya que es lo que necesita Puerto Rico, que en este momento sufre una situación fiscal muy complicada y una economía en caída libre desde hace más de una década.

Mantuvo además que no espera que se produzca gran rigurosidad en el proceso, ya que se trata de una transición entre administraciones del mismo partido político en la que no se buscará información oculta.

NO ES UNA TRANSICIÓN ENTRE DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Se espera que el comité de transición de Pierluisi pida al Gobierno saliente información relacionada con el pago de la deuda pública, el plan fiscal que el gobierno sometió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y sobre los estimados y proyecciones de Puerto Rico en medio de la caída de la economía por la pandemia de la covid-19.

Durante la celebración de las vistas, el presidente del comité entrante, el alcalde de Bayamón, señaló que las iniciativas del Gobierno de Vázquez en marcha se mantendrán, aunque matizó que si se necesitan cambios "se tomarían en cuenta".

Por parte del equipo saliente en el área económica intervino el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, que dedicó buena parte de su intervención a justificar las medidas tomadas por el Ejecutivo, en especial tras el primer impago de deuda por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a partir de 2016.

La gobernadora, por su parte, está representada en la transición por el secretario de Estado, Raúl Vázquez.

El proceso de transición se lleva a cabo cuando todavía la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha certificado oficialmente a Pierluisi como ganador pasa el cargo de gobernador de las elecciones celebradas el pasado 3 de noviembre.

Con el 100 % de los 5.567 colegios escrutados, Pierluisi se impuso con 406.830 votos (32,93 %) al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, que recibió 389.896 sufragios (31,56 %).

Pantojas subrayó que a pesar de que la victoria de Pierluisi se da por hecha hay todavía miles de papeletas del llamado voto por adelantado -una modalidad a la que recurrieron muchos más votantes en esta ocasión que en pasados comicios- que deben someterse a recuento en el escrutinio general.

"Es un desastre el que todavía estas papeletas no se hayan contado", dijo Pantojas.

El escrutinio general es el proceso oficial para declarar ganador que incluye contar los votos que no se pudieron añadir el día de los comicios, añadidos a mano por personas que no aparecían en los colegios electorales, cajas con votos aparecidas en días posteriores, voto por correo que siguió llegando tras el día de los comicios y el proceso de verificación de actas.