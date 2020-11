Próximo estímulo del BCE se centra en compra de bonos y créditos

(Bloomberg) -- Formuladores de políticas del Banco Central Europeo señalaron que se están fusionando en torno a compras de activos de emergencia y créditos bancarios a largo plazo como sus principales opciones para impulsar el estímulo monetario el próximo mes.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo, y el vicepresidente, Luis De Guindos, hicieron eco de la señal de la presidenta, Christine Lagarde, de que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) y una línea de crédito ultra barata para los prestamistas son los candidatos clave que se ampliarán o extenderán cuando la institución se reúna en diciembre.

Los funcionarios se enfrentan a un entorno económico altamente incierto en el que los cierres nacionales para frenar el coronavirus amenazan con una nueva contracción económica. Al mismo tiempo, anuncios recientes sobre la próxima disponibilidad de vacunas podrían provocar optimismo y reducir la necesidad de más estímulos.

“Vemos la otra orilla del río, pero hay mucho trabajo por hacer”, dijo Lagarde el lunes. “Se debe mostrar mucho apoyo y las condiciones de financiamiento deben mantenerse favorables y propicias para la inversión en investigación y desarrollo por parte de empresas, en el financiamiento bancario y no bancario”.

Compromiso de recalibración

Desde la última reunión de políticas del BCE en la que Lagarde se comprometió a “recalibrar” los ajustes de estímulo, los funcionarios han indicado una renuencia a recortar las tasas de interés. La tasa de depósito de -0,5% ya está reduciendo la rentabilidad de los bancos y la preocupación es que nuevas reducciones serían contraproducentes.

En cambio, formuladores de políticas están citando el éxito anterior del programa de compra de activos y préstamos específicos, conocidos como TLTRO, como razón para continuar con su uso.

“Para enfrentar la segunda ola de la pandemia, la recalibración de los instrumentos de política monetaria debe incluir, como mínimo, el uso una vez más de nuestro programa de emergencia de compra de bonos y nuestras operaciones de refinanciamiento a largo plazo”, dijo Hernández de Cos.

El Bundesbank dijo el lunes que Alemania, la mayor economía de la moneda única, podría estancarse o incluso encogerse en el último trimestre, aunque el impacto será menor que el sufrido durante el primer cierre a principios de año.

De Guindos dijo en una entrevista en SkyTG24 de Italia que las herramientas de compra de activos y préstamos eran las dos fundamentales que se revisarían en diciembre. Mersch dijo por separado que el conjunto de herramientas existente había sido útil para el banco central.

Las herramientas “se diversificaron, se pudieron calibrar para diferentes situaciones, a circunstancias cambiantes y, si es necesario, pueden evolucionar”, dijo en un webinar. “Seguiremos con el mismo espíritu para intentar estar a la altura de nuestras responsabilidades. En la crisis actual, no olviden que las herramientas que hemos ampliado fueron el PEPP y los TLTRO”.

