Portaltic.-Más de 550 centros educativos participarán en la 4ª temporada de IESports

16/11/2020 Presentación de la cuarta temporada de IESports



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



El próximo 17 de enero arrancará la Cuarta Temporada de la Liga IESports, la competición oficial de videojuegos existente en el entorno educativo, en la que participarán más de 550 centros educativos de toda España.



A falta de un mes para el cierre de las inscripciones, la Liga IESports cuenta ya con 1.500 equipos inscritos de más de 550 centros educativos y más de 6.000 jugadores que competirán para convertirse en los campeones en los diferentes títulos, que este año integran la Competición.



El objetivo fundamental de la Liga IESports es la difusión y defensa entre los jóvenes de una serie de valores como la superación, el compromiso, la deportividad, la valentía, la diversidad o el trabajo en equipo, como recogen desde GGTech en un comunicado.



ENTREGA DE PREMIOS DEL CURSO 2019-2020



La pasada semana se realizó la entrega de los premios a los ganadores de la última edición, correspondiente al curso 2019-2020, que consistió en la dotación de equipamiento informático para las aulas de informática y tecnología de cada uno de los centros ganadores, por un valor de más de 20.000 euros.



En esta ocasión los ganadores por Equipos han sido: el Instituto Angeleta Ferrer i Sensat, de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, ganador de League of Legends; el IES Rosa Navarro, de Almería, ganador en Brawl Stars; y el IES Ramiro de Maeztu, de Madrid, ganador del torneo de Clash Royale.



En cuanto al campeonato de Teamfight Tactics (TFT), la jugadora ganadora fue Andrea Jiménez Calderón, del IES Montesclaros, de Cantabria, como informa el comunicado.



NOVEDADES DE LA CUARTA TEMPORADA



Esta nueva edición contará con dos nuevas competiciones paralelas a la Liga Oficial: WildCard y Torneos Relámpago. La primera de ellas es una versión 'pocket' de la Liga IESports, en la que las alumnas y alumnos de los distintos centros educativos de toda España competirán en League of Legends, Brawl Stars y Clash Royale bajo las mismas normas de la liga regular y que permitirá acceder a la gran final 'online'.



En cuanto a los Torneos Relámpago, estos llegan para ofrecer a las alumnas y alumnos nuevos juegos a los que competir aumentando la edad de participación hasta los 21 años. Este recorrido es paralelo al oficial e incluirá juegos como Fall Guys, FIFA21, Rocket League, Legends of Runeterra y Valorant.



Esta Cuarta Edición de la liga IESports contará, como en ocasiones anteriores, con el apoyo de Riot Games, propietaria de League of Legends, y también de empresas líderes en el entorno 'gaming' como OMEN by HP e Intel y de MAPFRE.



Otra de las iniciativas relevantes de esta cuarta temporada, ha sido el lanzamiento de la sección de 'Aprende con Gaming', que tiene como objetivo reforzar el aprendizaje de los alumnos a través de píldoras didácticas (clases de contenido breve y bien definido) impartidas por docentes de centros educativos que han participado en la Liga IESports, uniendo el 'gaming' con aprendizaje, para así conectar con las nuevas generaciones nativas digitales.