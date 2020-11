Perú puede mantener envíos de cobre en medio de crisis política

(Bloomberg) -- Los alcistas del cobre que buscan el próximo impulsor en un vertiginoso repunte no deberían descontar demasiado riesgo de problemas de suministro debido a los disturbios en Perú, el mayor productor mundial de cobre después de Chile.

Eso, según el analista de bienes básicos de BTG Pactual César Pérez-Novoa, quien dijo que la agitación política no representa una amenaza importante para la producción en las minas del sector privado.

“Esto es política y no está relacionado con un problema entre una comunidad y una mina”, dijo Pérez-Novoa, dijo el peruano que reside en Chile.

Perú comienza esta semana sin presidente, líder interino ni presidente del Congreso después de que la indignación de la ciudadanía por el sistema político llevara a un punto muerto sin precedentes. El malestar comenzó la semana pasada cuando el Congreso votó a favor de destituir al popular presidente Martín Vizcarra, medida que provocó las protestas callejeras más grandes en décadas que finalmente obligaron a su sucesor a renunciar.

Las protestas se han centrado en áreas urbanas, pero la mayor parte del mineral se transporta por ferrocarril o ductos. Por supuesto, si las protestas aumentan y las comunidades rurales comienzan a bloquear las minas, los concentrados de cobre que se transportan en camiones podrían verse afectados.

Más allá de la producción, el último episodio de la volátil política de Perú es negativo para las perspectivas de inversión en el país.

“Sin duda, los inversionistas estarán pendientes del país en lo que respecta a proyectos”, dijo Pérez-Novoa.

Nota Original:No. 2 Copper Nation Can Keep Shipping Metal in a Political Storm

