Perú.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra, tras la dimisión de Merino: "Ha salido un dictadorzuelo de Palacio"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha señalado que "ha salido un dictadorzuelo de Palacio" en referencia a la dimisión de Manuel Merino, cuya renuncia, a su juicio, no soluciona la crisis política pero constituye un primer paso para recuperar la institucionalidad.



"Ha salido un dictadorzuelo de Palacio (de Gobierno), no se trata de cambiar por otro que tenga más estudios, mayor empatía o simpatía, de eso no se trata", ha señalado, antes de puntualizar que la razón de que la ciudadanía pidiera la dimisión de Merino es que estaba "resquebrajando la democracia".



"La renuncia del señor Merino es un paso, no soluciona el problema porque el reclamo que ha hecho Perú (...) es por recuperar la democracia e institucionalidad", ha continuado.



Además, ha calificado al Gobierno de transición, conformado tras prosperar una moción de censura en su contra, de "autoritario y dictatorial".



Vizcarra fue destituido el pasado 9 de noviembre tras la aprobación de una moción de censura en el Congreso y el cargo fue asumido por Merino, pero nada más asumir comenzaron las protestas que se agravaron hasta que el sábado murieron dos personas y 107 resultaran heridas en las movilizaciones, de las cuales 34 continúan hospitalizadas. Además hay 65 desaparecidos.

Te Recomendamos