Ninguno de los falsos Bolsonaros triunfó en elecciones de Brasil

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no logró dar una mano a los candidatos que usaron su apellido durante las elecciones municipales del domingo.

Más de 70 candidatos habían agregado espontáneamente “Bolsonaro” a sus nombres en las boletas electorales mientras buscaban subirse a los hombros del controvertido, pero popular líder de extrema derecha. Pero en una señal de cuán limitada puede ser la popularidad del presidente, ninguno obtuvo suficientes votos para ser elegido.

Los brasileños eligieron a más de 5.500 alcaldes y 57.000 concejales en las elecciones que marcaron el crecimiento de los partidos de centroderecha, tras una ola conservadora que arrasó el país hace unos años. A los candidatos respaldados abiertamente por el presidente tampoco les fue bien. Incluso el hijo de Bolsonaro, Carlos, fue reelegido como concejal de Río de Janeiro con una fracción de los votos que obtuvo hace cuatro años.

Eso no desanimó a Jair “Bolsonaro” Souza Silva, un expastor evangélico que se postuló para el concejo de una ciudad amazónica y terminó con 22 votos. “Realmente admiro al presidente y si me postulo en las próximas elecciones, estaré feliz de usar su nombre nuevamente”, dijo.

Nota Original:Dozens of Fake Bolsonaros Ran in Brazil Vote. None Got Elected

