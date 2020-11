Motagua y Vida líderes en Honduras, mientras Real España cesó al entrenador

En la imagen, el técnico Diego Martín Vásquez de Motagua. EFE/Humberto Espinoza/Archivo

Tegucigalpa, 15 nov (EFE).- El Motagua, que este domingo se impuso por 3-0 al Vida, sigue al frente del grupo de la zona central, mientras que su rival de turno, aunque perdió, se mantiene al frente del grupo del norte al cierre de la decimotercera jornada del torneo hondureño Apertura.

La jornada también dejó al Real España sin su entrenador, el uruguayo Ramiro Martínez, luego de que el club empató el sábado, 1-1-, contra el Universidad Pedagógica, un partido que ganaba por la mínima diferencia.

De local en Tegucigalpa, el Motagua, sin varios de sus titulares por lesiones, suspendidos o estar en la selección nacional, hizo mejor sus deberes durante todo el partido ante el Vida, que venía de una racha de cinco triunfos al hilo.

El Vida, que dirige Ramón "Primitivo" Maradiaga, tuvo escasas llegadas y sin mayor peligro al área del Motagua que, desde hace siete años, tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vázquez.

El partido enfrentó, así mismo, a dos técnicos que han hecho historia en el Motagua como jugadores y entrenadores, además de haber ganado varios campeonatos, con "Primitivo" Maradiaga que fue un fino centrocampista, y Diego Vázquez, uno de los mejores porteros que ha tenido el club.

Además, hoy se enfrentaban, Maradiaga, ante un Diego Vázquez, a quien dirigió como portero del Motagua, el segundo equipo más popular de Honduras.

Dos goles en el primer tiempo, de Kevin López y el paraguayo Roberto Moreira, y uno en el segundo, del veterano (37 años) argentino Gonzalo Klusener, le dieron el contundente triunfo al Motagua, que pudo ser más abultado de no haber sido por varias tapadas del portero del Vida, José Mendoza.

De visita, el Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, sacó un ajustado triunfo de 3-2 ante el Platense, que después de ir perdiendo 0-2, le había empatado.

El Platense se vio confundido en la primera media hora del partido, lo que aprovechó el Olimpia para anotar sus dos primeros goles, por medio de Michael Chirinos y Jerry Bengtson.

El equipo de casa reaccionó y logró empatar el juego con goles de Carlos Bernárdez, de penalti, y Joshua Vargas, al rematar un centro de cabeza.

Con el empate entre los "tiburones" del Platense y los "leones" del Olimpia, el juego se volvió más intenso, pero la visita sacó su casta y con anotación del colombiano Yustin Arboleda, de cabeza, a pase de Jerry Bengtson, puso el 3-2 definitivo.

Con el triunfo, el Olimpia sigue de segundo en el grupo del centro con 19 puntos, uno menos que el Motagua.

El sábado, el Real de Minas, de local, derrotó por 2-0 al Marathón que dirige el argentino Héctor Vargas, en un partido en el que la visita no supo controlar el medio campo y finalizó con nueve hombres por la expulsión de dos de sus jugadores.

El primer gol del Real de Minas nació en una jugada de Darwin Andino desde el centro del campo, quien al entrar área filtró para que rematara Sebastián Colón. La pelota impacto en la mano del defensa uruguayo Mathías Techera y el árbitro sancionó la pena máxima, que Diego Rodríguez ejecutó bien.

Cuando el partido estaba por finalizar, con dominio del Real de Minas, Jessé Moncada selló el 2-0 que le dio el triunfo.

El Honduras Progreso, que jugó en casa, perdió por 1-2 ante el Real Sociedad, que también cosechó su primer triunfo en nueve jornadas.

La primera victoria del Real Sociedad llegó cuando el partido estaba por finalizar, mediante lanzamiento de un polémico penalti convertido por Osman Melgares.

En Tegucigalpa, el Universidad Pedagógica, que jugó de local, rescató un partido que perdía por 0-1 ante el Real España que, ante el resultado, decidió hoy rescindir el contrato con el entrenador uruguayo Ramiro Martínez, a quien ya le habían advertido, desde hace tres fechas, de que si el club no mejoraba su rendimiento, sería separado.

La jornada 13 se jugó sin que se hayan disputado las 6, 10, 11 y 12, que han sido pospuestas por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras y el paso de la depresión tropical Eta, la semana pasada.