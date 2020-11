México anuncia que la Agencia Latinoamericana del Espacio operará en 2021

En la imagen un registro del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien anunció este lunes que la futura Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) iniciará operaciones en 2021 con la participación de ocho países de la región. EFE/José Méndez/Archivo

México, 16 nov (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció este lunes que la futura Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) iniciará operaciones en 2021 con la participación de ocho países de la región.

A través de Twitter, Ebrard reveló que a la nueva agencia espacial, impulsada por México y Argentina, se incorporaron Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, mientras que Colombia y Perú participarán como "observadores".

"La Agencia iniciará operaciones en 2021", anunció el canciller en un tuit, mientras que en otro mensaje se congratuló de que su número de integrantes se incrementó "cuatro veces en un mes".

Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Ebrard mantuvo una reunión telemática con ministros y representantes de Argentina, país con el que se anunció la creación de la ALCE el 9 de octubre, así como de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, El Salvador y Perú.

"Esta reunión virtual ocurre a raíz de la invitación realizada por México y Argentina en su esfuerzo de sentar las bases para la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio", detalló la dependencia.

Durante su intervención, Ebrard expresó que "si América Latina y el Caribe no participan en la carrera espacial, muy probablemente vamos a tener cada vez más desventajas en materia científica y tecnológica".

Según su opinión, esto se traduce en "debilidad e incapacidad para resolver los problemas" que tienen estos países "en materia de bienestar social".

"No es solo un ejercicio político de corto plazo, sino que podemos, efectivamente, abrir el camino, en conjunto con los países de América Latina y el Caribe, al progreso científico y tecnológico así como al bienestar para nuestros pueblos", expresó.

Por su parte, el secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, también presente en la reunión, celebró que con esta agencia, Latinoamérica "ya no estará marginada de grandes proyectos como el regreso del hombre a la Luna en 2024 y la exploración del planeta Marte".

Los cancilleres Marcelo Ebrard, de México, y Felipe Carlos Solá, de Argentina, firmaron el acuerdo de constitución de la ALCE el 9 de octubre, en el marco de la Semana Mundial del Espacio de la Organización de Naciones Unidas.

Esta agencia forma parte del Plan de Trabajo 2020 propuesto por México para su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El ministro de Exteriores argentino subrayó entonces "el papel del espacio como factor de desarrollo" y manifestó que Argentina impulsa la creación de una mecanismo regional en esta materia en tanto permita un mejor uso de los recursos para afrontar proyectos de y para la región.