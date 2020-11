Marta Ortega y Carlos Torretta cumplen su segundo aniversario de boda igual de enamorados

MADRID, 16 (CHANCE)



Marta Ortega Pérez y Carlos Torretta Echevarría se dieron el 'Sí, quiero' hace dos años en una ceremonia de carácter estrictamente familiar celebrada en A Coruña. La hija de Amancio Ortega -sexto en la lista Forbes- y de Flora González y el hijo del diseñador Roberto Torretta y Carmen Echevarría, no podían estar más felices aquel maravilloso día en el que pregonaban a los cuatro vientos su amor infinito.



Los grandes amigos de los novios no podían faltar en el exquisito enlace donde aprovecharon para darles la enhorabuena y celebrar con Ortega y Torretta su gran boda.



Más tarde, los recién casados se trasladaron al Real Club Náutico de La Coruña para celebrar este enlace. Una boda que no terminaba ahí, pues el sábado el Centro Hípico Casas Novas de Larín (Arteixo), fue el escenario de la gran fiesta que ofrecieron la heredera de Inditex y el hijo de Roberto Torretta a sus más de 400 invitados.



Unos días de ensueño para la pareja que sirvieron para poner el broche de oro a una relación que comenzó en 2016. Recordemos que fue en el cumpleaños de la modelo Eugenia Silva donde saltó la chispa entre Carlos y Marta. Muy discretos con su relación, la pareja no quiso oficializarla hasta que pasaron unos meses. Ahora, la hija de Amancio Ortega y el pequeño de los Torretta cumplen dos años de matrimonio.

