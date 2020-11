Macron ve la llegada de Biden como una oportunidad para la autonomía de la UE

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que el traspaso de poder con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden es una oportunidad para que Estados Unidos se tome más en serio la alianza transatlántica. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT[MAXPPP OUT]/Archivo

París, 16 (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que el traspaso de poder con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden es una oportunidad para que Estados Unidos se tome más en serio la alianza transatlántica, y eso exige que la Unión Europea avance en la construcción de su propia autonomía.

"Los Estados Unidos solo nos respetarán como aliados si somos serios con nosotros mismos y si somos soberanos con nuestra propia defensa", explica Macron en una extensa entrevista publicada este lunes en la revista "Le Grand Continent" en la que presenta su visión estratégica y filosófica de las relaciones internacionales.

A su juicio, el cambio de inquilino en la Casa Blanca a partir de enero "es una oportunidad para continuar de forma totalmente pacífica y tranquila lo que los aliados entre sí deben entender: tenemos que seguir construyendo nuestra autonomía para nosotros mismos, como los Estados Unidos lo hacen para ellos, como China lo hace para ella".

El presidente francés insiste en que el interés de Europa es ser "la principal potencia educativa, sanitaria, digital y ecológica", algo que requiere "invertir masivamente", pero que ahora es posible con el plan de recuperación que los Veintisiete han consensuado en los últimos meses.

Es un objetivo "muy movilizador", no solo porque generaría "un impacto global", porque atraería a las otras grandes potencias mundiales que son China y Estados Unidos, sino porque además sería "la condición para vivir en armonía en nuestro continente y con el resto del planeta".

Macron señala que otro desafío que tiene Europa es la defensa de sus propios valores que "están siendo abandonados en todas partes", y en particular la lucha "contra la barbarie y el oscurantismo".

"La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades, porque están siendo quebrantadas", afirma, incluso si recuerda que la gran mayoría de víctimas del terrorismo islamista se producen en los propios países musulmanes.

A ese respecto, dice que "la lucha contra el terrorismo y el islamismo radical es un combate europeo" que no tiene nada que ver con la idea del "choque de civilizaciones" entre "una Europa cristiana que va contra el mundo musulmán".

Por el contrario, se trata de garantizar la coexistencia de las religiones gracias a la secularización del espacio político.

En ese punto, Macron recuerda el ataque yihadista en el que el mes pasado un profesor de historia de la región de París que había mostrado a sus alumnos la controvertidas caricaturas de Mahoma fue decapitado por un joven refugiado checheno, y se queja de que muchas de las condolencias que recibió su país "fueron recatadas".

Una crítica dirigida a "algunos líderes políticos y religiosos de una parte del mundo musulmán" que no aceptan la concepción de la libertad de expresión que, en Francia y más en general en Europa, permite ofender a los demás y verse a su vez ofendido, pero sin atacar la dignidad humana, que está por encima de todo.

Para el presidente francés, "la lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas".