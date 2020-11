Luis Suárez considera "un privilegio" haber jugado con Mascherano

Luis Suárez de Uruguay celebra al anotar un penalti en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones nacionales de Colombia y Uruguay en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Montevideo, 16 nov (EFE).- El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez consideró "un privilegio" haber jugado con el argentino Javier Mascherano, quien anunció este domingo su retirada del fútbol profesional.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Twitter, el internacional uruguayo, que jugó con "El Jefecito" en el Barcelona, dijo que este domingo "se retiró uno de los mediocampistas más importante de la última década".

Suárez, que se encuentra en la concentración de la selección uruguaya en Montevideo para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, agregó que fue un privilegio "haber compartido vestuario" con el argentino no solo por lo gran profesional que es, sino por "lo gran ser humano".

El delantero rojiblanco, que coincidió con Mascherano en el Barcelona entre 2014 y 2018, concluyó su mensaje con un emotivo: "Quédate con todos los momentos maravillosos que te dio el fútbol".

Javier Mascherano anunció este domingo su retirada del fútbol después de la derrota que sufrió Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina", enfatizó 'el Jefecito', de 36 años, en una conferencia de prensa virtual donde estuvo acompañado por el técnico Leandro Desábato.

Además de Estudiantes y Barcelona, el jugador formado en las divisiones inferiores de River Plate pasó en su extensa carrera por el Corinthians brasileño, los ingleses West Ham y Liverpool y el Hebei Fortune chino.

Dos veces campeón olímpico con Argentina en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008, Mascherano además participó en cuatro Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), el Mundial sub 17 de Trinidad y Tobago 2001 y sub 20 de Emiratos Árabes Unidos 2003.

A nivel de clubes, Mascherano acumula 21 títulos en su palmarés: uno con River, otro con Corinthians y 19 con Barcelona, club en el que se desempeñó entre 2010 y 2018.