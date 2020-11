13/11/2020 Luis Figo y Helen Svedin presumen de complicidad en la noche madrileña. MADRID, 16 (CHANCE) Luis Figo y Helen Svedin han logrado convertirse en una de las parejas más estables y envidiadas del panorama nacional debido a la complicidad de la que presumen siempre que tienen posibilidad. De lo más relajados, el exfutbolista y la modelo disfrutaron de una agradable velada con amigos en la que acudieron a uno de los restaurantes más conocidos de la capital madrileña. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Luis Figo y Helen Svedin han logrado convertirse en una de las parejas más estables y envidiadas del panorama nacional debido a la complicidad de la que presumen siempre que tienen posibilidad. De lo más relajados, el exfutbolista y la modelo disfrutaron de una agradable velada con amigos en la que acudieron a uno de los restaurantes más conocidos de la capital madrileña.



Exprimiendo al máximo esta nueva etapa en Madrid, en esta ocasión la pareja no contó con la compañía de sus tres hijas Stella, Daniela y Martina que se han convertido en dignas seguidoras de la elegancia y sencillez de su madre. Acumulando un gran número de seguidores en sus respectivas redes sociales, las jóvenes se han convertido en unas verdaderas 'influencer' de las que su padre, Luis Figo, está muy orgulloso.



Para la ocasión, Helen apostó por la comodidad y lució zapatillas de deporte, maxi abrigo negro y el pelo recogido en una sencilla coleta. Chic a la par que informal, la espectacular sueca demostró que menos es más y que, incluso con este look deportivo, destaca por su belleza.



Hay que recordar que la pareja contrajo matrimonio civil el 10 de mayo de 2001 en el Consulado de Portugal en Madrid después de cinco años de noviazgo y fue al mes siguiente cuando sellaron su compromiso con una ceremonia religiosa celebrada en el Algarve. El entonces jugador del Real Madrid, Luis Figo, de 28 años y la modelo Helen Svedin, de 26, eligieron como espectacular escenario de su enlace el Club Casa do Castelo, emplazado junto al mar y aislado en un acantilado entre las poblaciones cercanas de Albufeira y Vilamoura.