Los alcaldes de 57 ciudades brasileñas tendrán que decidirse en la segunda vuelta

Entre las ciudades que definirán alcalde en una nueva votación, el 60 % de los municipios en donde era posible, destacan 18 capitales regionales, entre las cuales tres de las seis con los mayores colegios electorales del país. EFE/Marcelo Sayao/Archivo

Río de Janeiro, 16 nov (EFE).- Los alcaldes de 57 ciudades brasileñas, entre las cuales grandes metrópolis como Sao Paulo y Río de Janeiro, tendrán que decidirse en una segunda vuelta el 29 de noviembre próximo, según los resultados divulgados este lunes de las elecciones del domingo en los 5.569 municipios del país.

De acuerdo con el escrutinio final divulgado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el balotaje, en el que se medirán los dos candidatos más votados, sólo será necesario en 57 grandes ciudades en las que ninguno de los aspirantes obtuvo más de la mitad de los votos en la primera vuelta.

La legislación electoral brasileña tan sólo prevé una segunda vuelta en las 95 ciudades con más de 200.000 electores del país en que el vencedor no obtuvo mayoría absoluta de los votos.

Entre las ciudades que definirán alcalde en una nueva votación, el 60 % de los municipios en donde era posible, destacan 18 capitales regionales, entre las cuales tres de las seis con los mayores colegios electorales del país.

Se trata de Sao Paulo (8,9 millones de electores), Río de Janeiro (4,8 millones) y Fortaleza (1,8 millones), en que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos.

En Belo Horizonte (1,9 millones) fue reelegido como alcalde el conservador Alexandre Kalil, con el 63,36 % de los votos, y en Salvador (1,8 millones) fue elegido el centroderechista Bruno Reis con el 64,2 %.

Brasilia (2 millones de electores), el tercer mayor colegio electoral del país, no elige alcalde debido a que el Distrito Federal cuenta con un gobernador.

La alcaldía de Sao Paulo, mayor ciudad de Suramérica, será definida el 29 de noviembre entre el actual ocupante del cargo, el centrista Bruno Covas, que obtuvo el 32,85 % de los votos, y el líder izquierdista y excandidato presidencial Guilherme Boulos, que quedó segundo con el 20,24 % de los sufragios.

La de Río de Janeiro la disputarán el actual alcalde, el pastor evangélico Marcelo Crivella, que fue el segundo más votado con el 21,90 % y contó con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, y el exalcalde Eduardo Paes (37,01 %), del centroderechista partido Demócratas (DEM).

La segunda vuelta dará una nueva oportunidad a dos candidatos apoyados por Bolsonaro ya que, de los 13 aspirantes a los que el líder ultraderechista les dio respaldo público, nueve fueron derrotados y sólo dos consiguieron ser elegidos en primera vuelta, aunque en ciudades poco expresivas.

Además de Crivella, el otro candidato apoyado por el jefe de Estado que volverá a las urnas el 29 de noviembre es el derechista Wagner Sousa Gomes, conocido como "el capitán Wagner", y que se medirá con el laborista José Sarto por la alcaldía de Fortaleza.

EL BALOTAJE, UNA NUEVA POSIBILIDAD PARA EL PARTIDO DE LULA

El balotaje igualmente supone una nueva posibilidad para que el Partido de los Trabajadores (PT) recupere parte del terreno que perdió en la primera vuelta, ya que la formación liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sufrió un nuevo varapalo.

El PT llegó a conquistar 630 alcaldías en 2012 pero ese número cayó a 254 en las municipales de 2016 y a 179 en las del domingo.

Pero, tras no haber conseguido ninguna capital ni ciudad importante en las elecciones del domingo, la formación progresista, con candidatos en 15 de las 57 ciudades aún en disputa, es la que más tiene aspirantes en la segunda vuelta.

Los candidatos del PT disputarán la segunda vuelta en dos capitales regionales (Vitoria y Recife) y en otras 13 ciudades con más de 200.000 electores.

En Recife la "petista" Marilia Arraes, segunda más votada (27,95 %) disputará la alcaldía con su primo, Joao Campos (29,17 %), del Partido Socialista Brasileño (PSB), y en Vitoria Joao Coser, igualmente el segundo más votado (21,82 %), se medirá al ultraderechista Delegado Pazolini (30,95 %).