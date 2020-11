Libia.- Las partes del conflicto libio no logran pactar los miembros del Gobierno de transición

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las partes enfrentadas en Libia no han logrado consensuar los miembros del futuro gobierno de transición en la ronda de contactos que han mantenido en Túnez y se han citado en el plazo de una semana para tratar de avanzar, con vistas a celebrar elecciones en diciembre de 2021.



"Diez años de conflicto no pueden resolverse en una semana", ha admitido la enviada especial de la ONU, Stephanie Williams, al término de la ronda de negociaciones. "Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Los participantes no deben relajarse", ha añadido, según la agencia Bloomberg.



La próxima reunión se celebrará de forma telemática y de ella podría salir el nombre de la persona que encabezará la nueva administración, llamada a aunar el Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, con el establecido en la ciudad de Tobruk, en el este, y sustentado militarmente por Jalifa Haftar.



Entre las diferencias que aún persisten están si quienes ya han ostentado puestos de poder desde el año 2014 --fecha de la ruptura institucional-- pueden formar parte del nuevo gabinete. Williams ha apuntado que las dos partes parecen tener claro que las cosas tienen que cambiar a partir de ahora.



"Los dinosaurios se extinguieron y, sinceramente, los dinosaurios políticos correrán la misma suerte si no demuestran ser relevantes", ha advertido la representante de la ONU, en un aparente aviso a los veteranos que se resisten a dejar el poder.



Uno de los acuerdos que ya se ha alcanzado tiene que ver con la celebración de elecciones, previstas en principio para el 24 de diciembre de 2021. Tendrán lugar más de diez años después de que el país se viese sumido en el caos tras el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi, en plena ola de movilizaciones de la Primavera Árabe.

