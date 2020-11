Latinoamérica.- El documental 'El camino' lleva a la sección 'Talento Andaluz' del Festival su testimonio de resiliencia

16/11/2020 Rueda de prensa en el Festival de Cine de Huelva de 'El Camino'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA.



HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)



La Sección Talento Andaluz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva proyecta desde este domingo en la plataforma Filmin el documental 'El camino', del realizador José Manuel Colón, quien ha presentado este lunes la producción en el certamen onubense.



Colón ha estado acompañado en la rueda de prensa virtual por el padre Kenneth Iloabuchi, protagonista de una de las historias narradas en la cinta, y Gerard Canals, jefe de operaciones de Open Arms, cuya labor también está reflejada en el documental, según ha informado el certamen en una nota de prensa.



'El Camino' se adentra en la inmigración de África a Europa a través de diversas historias, con las que puede trazarse la ruta de la inmigración, pasando por Nigeria, Ghana, Mozambique, Uganda, Marruecos, Túnez, el Mediterráneo, España, Italia y Bélgica. Con esta obra, Colón cierra su llamada trilogía africana, compuesta también por los documentales 'Hombre negro piel blanca' y 'La manzana de Eva'.



Colón ha explicado que su idea a la hora de abordar este proyecto era la de "hacer una trilogía por continentes" a la que pone cierre la que para él es "la película más completa" por la cantidad de países donde se ha grabado. El resultado, señala, es un documental que habla "de resiliencia, de la capacidad de recuperarse, adaptarse y también de la empatía", valores reflejados en los testimonios narrados en 'El camino'.



"Ha llegado el tiempo de tener más empatía hacia las personas porque en cualquier momento podemos necesitar ayuda y no querríamos que nos dejaran abandonados en medio del mar o el desierto", ha valorado Colón. "Debemos tener más empatía sino haremos un mundo cada vez peor y más inhumano", ha añadido.



"Somos capaces de descubrir agua en la Luna pero seguimos teniendo fronteras líquidas", ha analizado Colón, matizando que aunque "el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio", también lo es el desierto. "La muerte está muy presente en este viaje de inmigración al que deberíamos ponerle freno", ha asegurado.



'El Camino', ha indicado, pretende reflejar esa realidad a través de historias como las de Open Arms o el padre Kenneth para mostrar los rostros "que hay detrás de tantos números". En este sentido, Gerard Canals ha agradecido que Colón haya puesto "el foco en las historias de estas personas para que el público pueda empatizar con ellas y lo vivan desde un punto de vista personal, no solo con números fríos".



El director de operaciones de Open Arms ha remarcado que "para las personas que emprenden estos viajes es importante que personas como José Manuel dediquen tiempo y esfuerzo a hacer estos documentales porque ver todo esto hace que uno entienda por qué suceden estas cosas y quizás podamos empatizar algo más, que al final es la raíz de los problemas, falta empatía, nos miramos el ombligo".



También el padre Kenneth ha enfatizado la idea de que "dentro de cada persona hay una historia". Las personas que emprenden este camino, ha dicho, "se alejan de su casa en busca de un futuro mejor" pero "detrás de esta historia hay mucho sufrimiento". La muerte, ha recordado, "es una amenaza y juntos debemos evitarla".



El sacerdote ha agradecido a Colón que haya contado estas historias "porque eso va a ayudar a que la gente sepa la realidad". Participar en este documental le ha servido no solo para relatar su caso sino "para dar un paso más" porque acaba de abrir una fundación para formar a jóvenes en Nigeria. "Por mucho que construimos las vallas los inmigrantes seguirán llegando sino trabajamos para formar a los jóvenes con oficios para quedarse allí", ha asegurado.



La Sección Talento Andaluz cuenta en esta edición con la colaboración oficial de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía (Asecan), que respaldan así la creación cinematográfica en la región andaluza. Los miembros de Asecan tendrán la responsabilidad de decidir la producción ganadora del Premio Juan Ramón Jiménez.