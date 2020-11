Las "utopías y distopías", protagonistas de la nueva edición del Festival Eñe

El festival otorgará el Premio Eñe 2020 al escritor Mario Vargas Llosa. EFE/Javier López/ Archivo

Madrid, 16 nov (EFE).- La “dialéctica entre utopía y distopía” es el tema protagonista en la próxima edición del Festival Eñe, que hace su primera incursión en un formato digital, un “reto” que disuelve las fronteras del espacio y tiempo permitiendo al festival literario llegar a un mayor número de espectadores, que podrán seguir el festival de forma “online” del 16 al 21 de noviembre.

Organizado por La Fábrica y el Circulo de Bellas Artes, la nueva edición del festival contará “con una treintena de actos”, según ha desgranado Jesús Ruíz Mantilla, director literario de esta edición, que resalta además que el festival “paradójicamente se ha engrandecido”, al sumarse al formato digital debido a las medidas de seguridad de la pandemia, un canal por el que el festival “amplía su alcance hacia todos los 500 millones de espectadores de habla hispana”, ha recalcado.

De carácter digital y como “reivindicación” de la cultura, el festival otorgará el Premio Festival Eñe 2020 al escritor Mario Vargas Llosa en el Círculo de Bellas Artes el día 20 de noviembre, convirtiéndose en uno de los actos centrales de esta edición del festival.

“El festival Eñe tiene una regla en la que el director literario propone un tema que vehicule los contenidos del festival”, explicó Ruiz Mantilla sobre el referente a esta edición, la utopía y la distopía, dos conceptos que, en su opinión, "valen para casi todos los aspectos de la vida; la novela, la poesía, la música o las producciones audiovisuales”.

“La pandemia ha sido una lección de la naturaleza con una apelación directa a la creación; nos ha puesto una distopía real en nuestras vidas, y eso ha obligado a muchos a replantear ese ‘mal rollo’ sistemático desde la creación, asumiendo la responsabilidad de crear y ofrecer posibilidades”, añadió.

Así es como autores de diferentes ámbitos conversarán durante el festival sobre la presencia de la distopía y la utopía en ámbitos como la literatura latina, de la mano de los escritores Martín Caparrós y Santiago Roncagliolo, o en obras concretas donde puede apreciarse esta dicotomía, como “Un Poeta en Nueva York”, obra de Lorca sobre la que debatirán Ana Merino y Luis García Montero.

El festival se abre por primera vez a un país de habla no hispana, Alemania, incorporando en esta sección especial “cinco grandes conversaciones que van desde novela negra, ciencia ficción, humor y sátira o teatro, realizadas con el apoyo de la Embajada de Alemania”, indicó Luis Posada, director del Festival Eñe. Además, la poesía también estará presente en las jornadas, que contarán con “pequeños actos que se irán intercalando” entre las charlas de los autores.

Sin renunciar al carácter cercano e interactivo, Posada añadió que el encuentro digital tendrá además “reuniones en Zoom entre autores y espectadores”, haciendo así que “lo digital no sea un sinónimo de distanciamiento”, un ámbito que según ha aclarado mantendrán de cara a las próximas ediciones, para así mantener el amplio alcance que ofrecen los eventos digitales.

De forma complementaria a las charlas emitidas en “streaming” del 16 al 21 de noviembre, el festival también contará con una parte presencial, el 28 y el 29 de noviembre en la ciudad de Málaga, extendiéndose hasta Navidad con un programa dirigido a “públicos familiares” en La casa del lector del Matadero Madrid.

“La cultura no es un lujo, es una necesidad”, ha destacado el presidente de La Fábrica, Alberto Arnaut, quien resaltó que la lectura ha sido un “gran apoyo” para los ciudadanos durante la pandemia, por lo que un festival literario es “ahora más necesario que nunca”. Así es como “veintidós conversaciones entre autores de todos los estilos y generaciones”, se acercan al público, aprovechando “las posibilidades” que dan las redes.