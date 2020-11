Las posibles vacunas muestran el otro lado "del tunel", según Lagarde

EFE/EPA/ARMANDO BABANI/Archivo

Ginebra, 16 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, subrayó este lunes en una intervención en el Foro Económico Mundial que las noticias sobre buenos resultados de varias candidatas a vacuna contra la COVID-19 muestran que "ya se ve el otro lado de ese gran túnel de incertidumbre y dificultades".

"Gracias al fantástico trabajo de compañías alemanas, estadounidenses y de otras partes del mundo vemos ya el otro lado, percibimos que las vacunas ya están en el horizonte y quizá podrían ya producirse en el primer trimestre de 2020", señaló en la apertura de una conferencia sobre innovación.

La también ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional subrayó sin embargo que para llegar al otro lado se necesita que los gobiernos creen condiciones que permitan que innovaciones como las ahora conseguidas en el sector de las vacunas sean mejor financiadas.

"Esperamos que la actual crisis no dure, pero lo que sí sabemos es que los cambios económicos que propicie serán a largo plazo, y que las nuevas políticas deben conducir a que esas transformaciones no sean cicatrices sino cambios para mejor", afirmó Lagarde.

La presidenta del BCE subrayó que uno de los sectores que seguramente se verá más transformado será el de los servicios, más golpeado por la crisis de la COVID que la producción industrial, y previó que se tenderá a que estos servicios se digitalicen más y se deslocalicen.

En este sentido, recordó, que la anterior crisis provocada por un coronavirus, y que afectó a Asia-Pacífico en 2003, llevó a esa región a enfocar más sus servicios hacia la digitalización, por ejemplo con la explosión del comercio electrónico, hoy uno de los sectores en mayor crecimiento en naciones como China.

Lagarde señaló que otra parte de la economía golpeada por la crisis es el mercado laboral, y advirtió de que "los sueños de muchos jóvenes que ahora se incorporan a éste y no encuentran nada por el momento se verán destruidos".

Para intentar solventar este problema, opinó, serán importantes las empresas emergentes, aquellas con menos de cinco años de actividad, esenciales para contratar a muchos de estos jóvenes, cuya cultura digital es mucho mayor que la de anteriores generaciones.

Sobre la situación en Europa, y aunque actualmente está sufriendo aún la segunda oleada de COVID-19, Lagarde aseguró que el Viejo Continente "está de vuelta, si tenemos en cuenta el Fondo Europeo de Recuperación, y cómo se han unido los Estados miembros de la UE para afrontar las especiales circunstancias creadas por la pandemia".

"Las políticas monetaria y fiscal han jugado un papel equilibrador, sin dejarse dominar la una por la otra", subrayó, y concluyó que en la recuperación tanto gobiernos como empresas "deben seguir jugando su papel, pues el viaje es largo y difícil, aunque afortunadamente ahora ya sabemos el destino".

En la última semana, tres candidatas a vacuna en su última fase de pruebas clínicas (la rusa Sputnik V, la estadounidense Moderna y el proyecto conjunto Pfizer-BioNTech) han anunciado que sus productos en desarrollo han mostrado una eficacia superior al 90 % en la prevención de contagios de COVID-19 en sus pacientes.