La Serie A planea seguir incluso en caso de confinamiento nacional

Roma, 16 nov (EFE).- Paolo Dal Pino, presidente de la Liga de la Serie A italiana, aseguró este lunes que ese organismo se plantea que el campeonato siga disputándose incluso si se decreta un nuevo confinamiento nacional para contener la pandemia del coronavirus.

"En caso de nuevo confinamiento nacional, el campeonato de Serie A no se parará y seguirá, no veo razones para interrumpirlo", aseguró Dal Pino en una entrevista concedida a la televisión nacional "Rai".

La Serie A, que estuvo interrumpida entre marzo y mediados de junio a causa de la pandemia, pudo completar el pasado agosto la temporada 2019-2020 y empezó en septiembre la nueva campaña, al lograr disputar todos los encuentros de las primeras ocho jornadas.

En un período de cerca de un mes, entre septiembre y octubre, el Gobierno dio el visto bueno para que entraran un máximo de mil personas en los estadios, pero el nuevo aumento de contagios provocó un nuevo cierre de los coliseos en noviembre.

Italia, que introdujo nuevas restricciones en un decreto del pasado 3 de noviembre, registró este lunes 27.354 nuevos contagios de coronavirus y sumó 504 muertos, aunque se perciben señales de que la curva epidemiológica empieza a aplanarse.

En total, en el país se han infectado un total de 1.205.881 personas desde el comienzo de la emergencia, el 21 de febrero, con la detección de los primeros positivos autóctonos.

El fútbol italiano ha tenido y sigue teniendo importantes pérdidas económicas, que Dal Pino cuantificó en 600 millones de euros.

"Yo dije que hemos perdido unos 600 millones de euros este año a causa del cierre. Hemos pedido al Gobierno, al igual que los demás sectores, que haya ayudas. Pagamos más de mil millones de euros por año de impuestos y nuestra petición es retrasar el plazo para el pago. No pedimos dinero al Estado", aseguró.

"Escribimos repetidamente al Gobierno y nunca he recibido una respuesta escrita, lo mismo le pasó (al presidente federal, Gabriele) Gravina. Veo que en Inglaterra Boris Johnson se ha comprometido para algunos temas de la Premier League y Angela Merkel lo ha hecho en Alemania. El fútbol no solo es una industria importante, es parte del ADN italiano", añadió.