La pandemia se ralentiza en varios países, pero sin aliviar restricciones

Florencia. (Italia). EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Redacción Internacional, 16 nov (EFE).- La segunda ola de coronavirus en Europa parece ralentizarse en varios países, a tenor de las últimas cifras de contagios, aunque las autoridades aún son reticentes a aliviar las restricciones porque las infecciones siguen siendo altas y en varios Estados se encuentran cerca de los máximos.

En ese contexto, la compañía farmacéutica Moderna anunció hoy en un comunicado que la vacuna que está desarrollando contra la covid-19 tiene una efectividad del 94,5 %, cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización y en los próximos días presentará la documentación para su aprobación definitiva.

ALEMANIA

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 10.824 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, unos 6.100 menos que el domingo y lejos del nuevo máximo de 23.542 el viernes. No obstante, en domingo y lunes acostumbra a darse un desfase de cifras de nuevos casos, debido a que en fin de semana no todos los estados federados comunican sus datos y los laboratorios realizan menos prueba.

El lunes de la semana pasada la cifra de nuevos contagios ascendía a 13.363, unos 2.500 más que hoy. Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero alcanza los 801.327, con 12.547 víctimas mortales, 62 más en un día.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 143,3 casos por cada 100.000 habitantes. La canciller, Angela Merkel, se reúne hoy con los jefes de gobierno de los estados federados para hacer un primer análisis de la eficacia del nuevo parón de la vida pública en vigor desde el pasado día 2 para todo el mes de noviembre. Los medios avanzan hoy que el Gobierno y los estados federados contemplan nuevas medidas con el objetivo de minimizar aún más los contactos.

RUSIA

Rusia alcanzó este lunes un nuevo máximo diario con 22.778 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, informó el centro de lucha contra la covid-19. Por tercer día consecutivo el número de nuevos casos diarios se mantiene por encima de los 22.000.

En total, desde que comenzó la pandemia, Rusia ha identificado 1.948.603 personas con coronavirus. Además, se registraron 303 muertes en la última jornada en el país, lo que eleva el total de fallecidos por la covid-19 a 33.489.

Aunque las autoridades rusas han tratado de evitar la aplicación de nuevas restricciones, a partir de hoy Moscú cerrará por dos meses los museos, y restringirá el acceso a cines y teatros a un 25 % del aforo.

FRANCIA

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, constata que hay signos de una inflexión en la curva de contagios gracias al confinamiento en vigor desde el 30 de octubre, pero en cualquier caso no considera que sea el momento de bajar la presión. En una entrevista publicada este lunes en varios diarios regionales Véran explica que "todo induce a pensar que hemos pasado un pico epidémico".

El ritmo de contagios diarios de covid en Francia, que había llegado a un récord de más de 60.000 hace apenas una semana, ha descendido de forma significativa y este domingo se notificaron 27.228 casos, después de los 32.095 del sábado. Otro indicador que va en la misma línea es el del porcentaje de positivos, que el domingo bajó al 16,9 %, cuatro décimas menos que la víspera, y lejos ya de las tasas superiores al 20 % de comienzos de noviembre. En cuanto al número de muertes por coronavirus, se comunicaron 302 este domingo, con lo que la suma total desde que empezaron los registros a comienzos de marzo es de 44.548 fallecidos.

El confinamiento domiciliario debe durar por lo menos hasta el 1 de diciembre y el Gobierno ya ha advertido de que la posible relajación del dispositivo será muy gradual. Los bares y restaurantes, por ejemplo, no podrán reabrir en esa fecha.

R.UNIDO

El Reino Unido registró este domingo otras 168 muertes por covid-19, mientras que el número de nuevos contagios ascendió a 24.962, según las cifras oficiales. Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus llega a 51.934 desde el comienzo de la pandemia, en tanto que la totalidad de casos se sitúa ya en 1.369.318.

Inglaterra cumple un confinamiento, con tiendas no esenciales cerradas, que se mantendrá hasta el próximo 2 de diciembre, cuando el Gobierno revisará la situación sanitaria antes de decidir si lo levanta o extiende las restricciones. Las otras regiones británicas -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- mantienen diversas medidas para contener la pandemia.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este lunes sentirse "bien" y no tener síntomas al iniciar un periodo de aislamiento en su residencia oficial tras estar en contacto con un diputado de su partido que dio positivo en covid-19. El jefe del Gobierno, que el pasado abril estuvo en cuidados intensivos por coronavirus, señaló en un vídeo que tuiteó que la Sanidad británica le contactó después de que el sistema de rastreo del virus a través del móvil registrara el contacto.

BÉLGICA

Los datos de contagios y hospitalizaciones por covid en Bélgica mantienen su buena tendencia este lunes, día en que los estudiantes belgas de primaria y secundaria vuelven a las aulas tras dos semanas de vacaciones escolares prolongadas por el coronavirus.

Con una incidencia acumulada de 892 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, los alumnos de primaria mantendrán la asistencia a clase cinco días por semana, mientras que los de secundaria, a partir de los 14 años, tendrán sistemas de alternancia presencial y telemática al menos hasta el 18 de diciembre, cuando arrancan las vacaciones de Navidad.

Bélgica presenta actualmente una regresión semanal media de infecciones (-47 %) y de hospitalizaciones (-22 %), aunque aún aumentan los ingresos en cuidados intensivos (1 %) y los decesos por coronavirus (7 %), si bien a un ritmo mucho más lento que hace un mes, para un total de 14.421 fallecidos.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa, uno de los países de la Unión Europea más afectados por la segunda oleada de la pandemia de la covid, comienza a suavizar las restricciones para frenar la propagación del coronavirus con la apertura parcial de la enseñanza primaria y responde manera cauta a los indicios de clara mejoría en la situación epidemiológica.

Según informó hoy el sindicato de docentes escolares en redes sociales, en la República Checa, donde en las 24 últimas horas se contabilizaron 1.887 nuevos contagios -la cifra más baja desde el pasado 5 de octubre- los alumnos de primer y segundo curso de primaria volverán a las aulas, cerradas desde el 14 de octubre, a partir del próximo miércoles.

Los checos mantienen la segunda tasa acumulada de contagios más alta de Europa, con una incidencia de 1.156 positivos por 100.000 habitantes, sólo por detrás de Luxemburgo.

PORTUGAL

Portugal pasa desde este lunes de 114 a 191 comarcas en situación de toque de queda, entre las que se mantienen las zonas de Lisboa y Oporto, ya que en los últimos quince días computaron más de 240 contagiados por cada 100.000 habitantes.

El toque de queda, acordado en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra Portugal (nivel máximo de alerta del país), se extenderá, al menos, hasta el próximo 23 de noviembre y los residentes no podrán circular por la vía pública, salvo algunas excepciones, entre las 23.00 y las 05.00 horas -de lunes a viernes- y entre las 13.00 y las 05.00 horas durante el próximo fin de semana.

Portugal vivió del 9 al 15 de noviembre la peor semana desde que comenzó la pandemia, con un total de 37.977 positivos más y 485 fallecidos. Este domingo se registraron 6.035 nuevos infectados y 76 decesos, por lo que hay 88.854 personas activas de covid-19 en territorio luso.

HUNGRÍA

Hungría ha contabilizado 6.495 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord en la cifra de casos diarios, informaron este lunes las autoridades sanitarias.

En el mismo periodo murieron 93 enfermos de covid-19, lo que eleva a 3.190 la suma total de fallecimientos por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo en este país de 9,7 millones de habitantes, entre el total de 147.961 infecciones registradas de forma acumulada.

Hungría ha introducido hace una semana estrictas medidas para detener la propagación del virus, incluido un toque de queda entre las 20.00 y las 05.00, y cierres de restaurantes, bares y museos.