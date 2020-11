La EMA revisa en tiempo real datos de la candidata a vacuna de Moderna

Sede de Moderna en Cambridge (Estados Unidos) EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

La Haya, 16 nov (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comenzó este lunes una revisión continua de los datos sobre la posible vacuna para la Covid-19, conocida como mRNA-1273, desarrollada por la farmacéutica Moderna Inc., la tercera que analiza esta organización en tiempo real.

El análisis, que lleva a cabo el comité de medicamentos humanos CHMP, se basa en resultados preliminares de estudios no clínicos y ensayos clínicos iniciales en adultos, que sugieren que la vacuna desencadena efectivamente la producción de anticuerpos y células T (defensas naturales) que atacan el coronavirus.

En un comunicado, la CHMP confirma que ha iniciado el proceso de análisis de "mRNA-1273, que está siendo desarrollada por Moderna Biotech Spain, S.L. (una subsidiaria de Moderna Inc.)", aunque todavía no tenga toda la información disponible, debido a la emergencia sanitaria que supone la pandemia.

La agencia irá revisando los datos a medida que los vaya recibiendo y de momento evalúa el primer lote de información de estudios de laboratorio remitidos por Moderna, y después hará lo mismo con los ingredientes y el proceso de producción, a la espera de conocer las conclusiones de los ensayos clínicos a gran escala que está haciendo la farmacéutica con varios miles de personas.

Los datos clínicos son los que definirán cuán efectiva es la vacuna contra la Covid-19, por lo que una vez disponibles permitirán a la EMA comenzar su evaluación final para decidir si la vacuna es lo suficientemente segura y de calidad como para autorizar su uso en territorio europeo.

El proceso de evaluación continua no tiene un cronograma concreto y seguirá hasta que Moderna presente, con las pruebas disponibles, una solicitud formal que busca una autorización por parte de la EMA para comercializar la vacuna en la UE.

La candidata a vacuna ARNm-1273 es desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, en inglés), y la farmacéutica Moderna, con sede en Cambridge (Massachusetts).

La EMA también está revisando en tiempo real la BNT162b2, desarrollada por el laboratorio Pfizer y BioNTech; y la vacuna en la que está trabajando la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

A la espera de los resultados de AstraZeneca, Pfizer-BioNtech ya ha asegurado que la efectividad de su vacuna supera el 90%, mientras que Moderna ha anunciado este lunes que la vacuna que está probando ha mostrado una efectividad del 94,5%.