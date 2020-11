La aerolínea HK Express recortará hasta en un 40 % el sueldo de los pilotos

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Hong Kong, 16 nov (EFE).- La aerolínea hongkonesa de bajo coste HK Express, propiedad de Cathay Pacific, recortará el sueldo de sus pilotos en hasta un 40 % y obligará a los que no estén en vuelo a 20 días de suspensión de empleo y sueldo durante el primer semestre del próximo año, confirmaron hoy a Efe fuentes del sector.

En una circular interna revelada por el diario South China Morning Post, el director de operaciones de HK Express, Simon Wu, detalló que los recortes salariales oscilarán entre el 25 y el 40 % cuando no haya actividad aérea, y "una estimación" de entre un 8 y un 14 % cuando los pilotos reanuden sus vuelos en un promedio de 70 horas al mes.

Estas nuevas condiciones son innegociables y vendrán incorporadas en los contratos que los pilotos se verán obligados a firmar (si aspiran a permanecer en la empresa) antes del 30 de noviembre, agregaron las fuentes consultadas por Efe.

Su entrada en vigor será a partir del próximo 1 de enero.

"Es una decisión que no hemos tomado a la ligera. Por desgracia, ahora mismo es primordial, de cara a asegurar que superemos este periodo de dificultad extrema", indicó en el texto publicado por el rotativo hongkonés la directora ejecutiva de la empresa, Mandy Ng.

Ng afirmó que tanto ella como el resto de directivos de la compañía se someterán a un recorte salarial del 15 % hasta junio de 2021.

Estas medidas, así como los recortes salariales a su personal y un programa de bajas temporales voluntarias, derivan del último esfuerzo de Cathay Pacific para reducir costes, tras el anuncio hace un mes del despido de 5.900 empleados y el cierre de la regional Cathay Dragon como parte de un plan de reestructuración.

Cathay Pacific anunció el pasado junio un plan de recapitalización por valor de 39.000 millones de dólares hongkoneses (5.030 millones de dólares, 4.243 millones de euros), de los que el Gobierno hongkonés aportó 27.300 millones de dólares hongkoneses (3.521 millones de dólares o 2.970 millones de euros).

El consorcio de origen británico Swire Group es el dueño mayoritario de Cathay Pacific, con un 45 % de las acciones, mientras que la empresa estatal china Air China cuenta con el 29,99 % de sus acciones.