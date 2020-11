Kristaps Porzingis se perderá el inicio de temporada con los Mavericks

En la imagen, el delantero de los Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis (d). EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Dallas (EE.UU.), 16 nov (EFE).- El pívot titular de los Mavericks de Dallas, el letón Kristaps Porzingis, se perderá el inicio de la nueva temporada 2020-21, al no estar todavía recuperado de la operación de menisco de la rodilla derecha a la que tuvo que someterse el pasado octubre.

El presidente de operaciones de los Mavericks, Donnie Nelson, declaró este lunes que aunque Porzingis no ha tenido ningún problema en el proceso de recuperación, no se espera que esté listo hasta el próximo mes de enero.

La competición regular de la temporada 2020-21 tiene previsto comenzar a partir del 22 de diciembre y los entrenamientos dentro de 15 días.

Nelson destacó que Porzingis no volverá a competir con el equipo hasta que no esté al ciento por ciento en su recuperación y acondicionamiento físico.

Porzingis se sometió a una cirugía a principios de octubre para reparar la lesión del menisco que lo llevó a perderse los dos últimos partidos de la derrota de los Mavs en la primera ronda de los playoffs ante Los Ángeles Clippers.

El jugador letón de 25 años, que comienza su segunda temporada con los Mavericks, en un contrato de cinco y 158 millones de dólares, se perdió una media desde que se fracturó el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero del 2018 en lo que terminó siendo su último partido con los Knicks de Nueva York.

Una temporada después, los Mavericks lograron su traspaso a pesar que todavía no estaba recuperado de la operación, lo que hizo que se perdiese el resto de la del 2018-19.

Porzingis comenzó a jugar la pasada temporada con los Mavericks y logró promedios de 20,4 puntos; 9,5 rebotes y 2,0 tapones.

Nelson expresó su optimismo de que el ala-pívot canadiense Dwight Powell, titular antes de romperse el tendón de Aquiles derecho el pasado 21 de enero, estaría disponible al menos en una capacidad limitada cuando se abra el campo de entrenamiento, el próximo 1 de diciembre.

"No vamos a apresurarnos, lo haremos de la manera correcta, pero somos bastante optimistas de que podrá unirse a nosotros", comentó Nelson.

Powell, de 29 años, antes de lesionarse, logró promedios de 9,4 puntos y 5,7 rebotes.