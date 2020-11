Kim NG admite que su nombramiento con Marlins rompió todas sus expectativas

En la imagen la nueva gerente general de los Marlins de Miami, Kim Ng. EFE/EPA/Rob Leiter /Archivo

Miami (EE.UU.), 16 nov (EFE).- La nueva gerente general de los Marlins de Miami, Kim Ng, admitió este lunes durante su presentación oficial que el nombramiento rompió todas sus expectativas y que ha generado un gran entusiasmo a través de todo el país.

Ng, que se convirtió en la primera mujer gerente general en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, fue presentada de manera oficial en rueda de prensa que se celebró en el Marlins Park.

"Las últimas 72 horas han sido extraordinarias para mí", declaró Ng. "El anuncio se realizó a las 11:00 a.m. el pasado viernes, y no puedo describir cuánto significó ver la gran cantidad de pura alegría en tanta gente".

La nueva directiva de los Marlins señaló que "todos los mensajes de felicitaciones fueron simplemente maravillosos. La cuenta ahora supera los 1.000, entre correos electrónicos y mensajes de texto que he recibido en las últimas 72 horas".

Cuando Ng fue elegida la nueva gerente general de los Marlins también se convirtió en la segunda persona de ascendencia asiática al mando de un club de Grandes Ligas, después del presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes de San Francisco y exgerente general de los Dodgers de los Ángeles, Farhan Zaidi.

Ng también es la primera mujer en convertirse en gerente general de un club masculino en cualquier liga del deporte profesional en Estados Unidos.

La nueva directiva de los Marlins, que este martes llegará a 52 años, tiene un extenso historial como ejecutiva tras haber cumplido 30 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, incluyendo 21 en las gerencias de los Medias Blancas de Chicago (1990 a 1996), Yanquis de Nueva York (1998-2001) y Dodgers (2002-2011).

El logro histórico de Ng transcendió el béisbol, que para ella no pasó desapercibido tras recibir mensajes de felicitaciones de personas de fuera del ámbito deportivo como ha sido el caso del que le envió la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.

"Es simplemente extraordinaria la idea de que ha impactado a tanta gente. Sabía que iba ser algo importante, pero superó mis expectativas", admitió Ng.

La nueva directiva de los Marlins también valoró que la reacción a su nombramiento ha sido un poco el reflejo de la nueva realidad que se da dentro de la sociedad estadounidense.

"Creo que es un testimonio de nuestra sociedad. La gente busca esperanza e inspiración, y estoy muy contenta de ser parte de eso", agregó Ng.