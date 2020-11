Kaspárov por delante de Carlsen en el Salón de la Fama

El excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov. EFE/ Ryan Kelly/Archivo

Madrid, 16 nov (EFE).- El ruso de origen azerbaiyano Garry Kaspárov, que dominó el ajedrez mundial durante 21 años, encabeza el Salón de la Fama elaborado por la plataforma Chess24 por delante del actual campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y del estadounidense Bobby Fischer.

Carlsen, que este domingo participó, jugando contra aficionados, en el Festival de Ajedrez a beneficio de la Fundación Real Madrid, es el jugador que más alto ránking ELO ha alcanzado de la historia (2.882), posee el título mundial desde hace siete años y domina la lista mundial desde 2010.

Pero los expertos encargados de elaborar el Salón de la Fama de Chess24, los Grandes Maestros Peter Heine Nielsen (danés) y Jan Gustafsson (alemán), consideran que Kaspárov, que fue indiscutible número uno durante 21 años, sigue estando por delante del noruego. Ambos conocen bien el juego de Carlsen porque han sido sus ayudantes en algún momento de su carrera.

"Hay muchas similitudes entre Kaspárov y Carlsen en términos de dominación, tanto en el ránking como en el campeonato del mundo, pero Kaspárov fue número uno durante más de 21 años", explicó Nielsen en la publicación del Salón de la Fama.

La calidad de los rivales de uno y otro también ha sido tenida en cuenta. "No quiero infravalorar a los oponentes de Magnus pero, con todos los respetos para los jugadores de hoy en día, no alcanzo a ver la competencia que yo pude comprobar, especialmente en los años 90", añadió.

Carlsen declinó pronunciarse sobre el orden elegido para el Salón de la Fama -"no soy la persona adecuada para responder a eso", dijo-, pero advirtió que "habría que tener en cuenta que estas cosas se juzgan más fácilmente al final de la carrera de un jugador".

A continuación del podio del Salón de la Fama (Kaspárov, Carlsen y Fischer) figuran en el top-10 de la historia Emanuel Lasker (ALE), Alexander Alejín (RUS-FRA), Anatoly Kárpov (URSS), José Raúl Capablanca (CUB), Mijail Botvinnik (URSS), Viswanathan Anand (IND) y Paul Morphy (USA).