Isa Pantoja se pronuncia tras descubrir el motivo del enfado de Kiko Rivera con su madre

16/11/2020 Isa Pantoja durante la gala de "La casa fuerte" en la que descubrió las declaraciones de Kiko en el especial "Cantora. La herencia envenenada" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS MEDIASET



MADRID, 16 (CHANCE)



Las declaraciones de Kiko Rivera en el especial de "Cantora: La herencia envenenada" nos han dejado a todos atónitos. La confesión del hijo de Isabel Pantoja de que todos los objetos personales de Paquirri - cuyo robo denunció en su día la tonadillera - están en la finca, en una habitación cerrada con llave, han supuesto un auténtico bombazo en la crónica rosa y, anoche, Isa Pantoja descubría por fin, durante la gala de "La casa fuerte" que éste descubrimiento por parte del Dj el pasado 2 de agosto era el origen de la guera que ha estallado entre su hermano y su madre.



Sin poder ocultar su sorpresa, Isa confesaba que "me imaginaba cualquier cosa menos eso. Es decir, que hay pertenencias ahí cuando no deberían estar. No entiendo por qué Kiko dice eso. Yo no lo sabía. Yo estaba allí el 2 de agosto. Yo le vi mal, habló con Asraf, pero nunca pensé que era por esto". "No le encuentro explicación para que lo tenga que decir. Yo entiendo a mi hermano, pero la manera de hacerlo en un plató no lo comparto", aseguraba una afectada Isa, que a continuación preguntaba si su madre había dicho algo al respecto.



Evitando posicionarse, pero mostrándose muy crítica con Kiko, la joven afirmaba: "Yo pensé que con el comunicado de mi madre se iba a quedar la cosa ahí. No digo que no lleve razón mi hermano, pero no es el mejor momento para hacer esto. No lo comparto". "Mi madre no lo ha hecho nunca, no le haimportado más el dinero que sus hijos. Conmigo ha estado enfadada y no ha hecho entrevistas, si lo hiciera ahora me decepcionaría. Mi madre tiene muchos errores, no es comprensiva, pero no ha hecho nada para perjudicarnos", ha señalado la concursante de realities, defendiendo a Isabel Pantoja.



Afirmando que "Cantora es una vuelta al pasado e igual es hora de hacer las cosas bien, es algo que sólo saben ellos y no sé lo que va a pasar", Isa se ha quedado boquiabierta al oír las palabras de Kiko sobre su tío, Agustín Pantoja: "Mi hermano nunca me ha hablado de mi tío mal. Y lo que no habrá contado. Mi madre me decía que tuviera cuidado, que si hablaba del tío Agustín me iba a demandar. Anabel me dijo que se posicionaba a favor de mi madre porque yo había hablado de terceras personas y lo único que he dicho es que con él no me llevo y no tengo relación y no he dicho por qué".



Pese a intentar mantenerse neutral, Isa ha dado la razón a Kiko con sus declaraciones sobre su tío: "En eso sí opino cómo él. Mi madre se ha llevado trabajando toda la vida y los hermanos... ha tenido que mantener a todo el mundo. Ella convive con él, ella sabe que nosotros tenemos nuestra vida. Y ¿qué va a hacer, quedarse sola en Cantora? Yo no recuerdo que le haya dicho a mi madre que Agustín sea un mantenido. Con 10 años hablé con ella y le dije lo que me pasaba. Me han estado dando por el tema de mi abuela y la misma situación tenía mi hermano".



"Me pongo en su situación al ver los trajes y lo entiendo. Pero ahora podría ir a Cantora y hablar o mi madre, llamarla y pararlo. No sé lo que hay detrás, supongo que habrá más cosas", ha afirmado Isa, antes de asegurar que es normal que Kiko no haya visto, en todos estos años, los enseres de su padre, puesto que la habitación de Paquirri en la finca siempre está cerrada con llave: "El cuarto de paco no se abre, yo entré a los cinco años y es cuando vi a Paco, que es lo que dije yo, fue como una aparición. A mi no me dejaba entrar a ese cuarto desde ese episodio. Mi madre no está bien con la situación que tiene encima y esto es el palo más grande que le pueden dar".



Muy clara, Isa ha afirmado que el poblema de Isabel Pantoja son los "palmeros" que la rodean: "Mi madre está tan mal, no se quiere quedar sola y hace caso a quien le hace caso. Yo le intento echar la culpa a otras personas. Ella siempre hace caso. Seguro que con esta guerra habrá amigos que le dirán que muy bien y ella no necesita eso. Se rodea de gente que no la ayuda. Los quiero mucho a los dos". En clara alusión a su tío Agustín, la colaboradora de "Ana Rosa" ha confesado que "hay una persona que le hace mal y la está consumiendo y ahora que mi hermano lo dice, me siento cómo una mierda, en vez de sentirme mejor. Me siento en deuda con ella, pero me sale decir todo. Tengo dolor y rabia. Sólo pienso en pensar en mis vivencias y mis cosas, aunque sea egoísta".



Pese a todo, y a asegurar que "mucho de lo que dice mi hermano es verdad", Isa sigue dando la cara por Isabel Pantoja: "Es mi madre. es la segunda o tercera persona más importante de mi vida. No puedo callarme. Yo no quiero saber cosas de mi madre porque puede pasarme como a mi hermano y cambiar mi percepción de ella. No voy a ir en contra de mi madre porque todo lo que tengo es gracias a ella".



¿Qué dirá Kiko de estas declaraciones de su hermana Isa censurando sus declaraciones y apoyando, explícitamente, a su madre? Seguro que pronto lo descubriremos.