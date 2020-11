Fútbol/Segunda.- El Rayo Vallecano salva un empate al final ante un Sporting con diez

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Sporting de Gijón no pudo seguir la estela del Espanyol y el Mallorca, los dos primeros clasificados de LaLiga SmartBank, después de empatar a un gol en El Molinón ante un Rayo Vallecano que salvó un punto 'in extremis' en el partido que cerrraba este lunes la duodécima jornada del campeonato.



El equipo asturiano necesitaba la victoria para igualar con los bermellones en la segunda plaza y quedarse a dos puntos del liderato del conjunto 'perico', y cerca estuvo de lograrlo en un partido con muy poco brillo ante los de Andoni Iraola, que sumaron su tercera jornada sin ganar y que lejos de Vallecas siguen sufriendo.



Los visitantes ni siquieran pudieron aprovechar la expulsión de Carmona en el minuto 67 para acosar a Mariño e incluso se le pusieron las cosas cuesta arriba con el autogol de Fran García en el 77. El Rayo se lanzó a por el empate y lo encontró en el 87 con un gran disparo de Andrés Martín, y aún soñó con los tres puntos, pero el penalti decretado por el colegiado por manos de Javi Fuego, fue finalmente no señalado tras la consiguiente revisión en el monitor.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Lunes.



Sporting - Rayo Vallecano 1-1.



-Sábado.



Fuenlabrada - Espanyol 1-1.



Almería - Mirandés 2-1.



Girona - Mallorca 0-1.



Lugo - Albacete 1-0.



-Domingo.



Leganés - Alcorcón 1-0.



Ponferradina - Málaga 1-1.



Castellón - Cartagena 2-1.



Logroñés - Sabadell 1-0.



Las Palmas - Tenerife 1-0.



-Viernes.



Zaragoza - Oviedo 1-2.

