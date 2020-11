Fútbol.- El periodista Antoni Bassas llevaría el Gabinete de Presidencia del precandidato Víctor Font

16/11/2020 El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Victor Font con el periodista Antoni Bassas, que sería su jefe de Gabinete de Presidencia DEPORTES 'SÍ AL FUTUR'



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El precandidato a las elecciones presidenciales del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este lunes al periodista Antoni Bassas como su futuro jefe de Gabinete de Presidencia, con funciones de comunicación y de relaciones institucionales y con el objetivo de hacer entrar a la entidad en una nueva era.



"Antoni Bassas es el número 2 del proyecto que encabezo, llevaría un área ejecutiva como es el Gabinete de Presidencia, ser la mano derecha del presidente en tareas bastante amplias", anunció Víctor Font en rueda de prensa telemática.



Bassas, uno de los periodistas catalanes de más prestigio, llevaría el área de comunicación y, al frente del Gabinete de Presidencia, tendría tareas institucionales, al lado de Toni Nadal, primer 'fichaje' anunciado de Font, además de ser un activo en la Fundación y liderar los actos de celebración del 125º aniversario del club, que se celebrará en 2024.



"Ha estado vinculado al proyecto durante mucho tiempo, nos ha venido acompañando en muchos actos. No habíamos desvelado aún que hace tres años y medio le comenté que tenía claro que una persona de su talento y experiencia debía dedicar los próximos años de su vida a este reto", manifestó Font.



Por su parte, Antoni Bassas explicó que dijo que sí a Font por tres razones; por el Barça, por la sociedad catalana y por él mismo. "El Barça está mal, me hace sufrir y no me hace gozar, y no me refiero a ganar o no. Me hace sufrir la especialización creciente en los lados oscuros de la vida que la entidad ha ido teniendo", lamentó sobre la deriva de la dimitida Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu.



"Ha habido fallidas morales, no me gusta ver el Barça sucumbir ante la división. Me cuesta oír hablar de los valores del Barça, una palabra que entre todos se ha ido vaciando de contenido, igual que el concepto 'més que un club'", ahondó al respecto.



Por contra, le gustaría contribuir a un debate sereno en el barcelonismo, y hacer una campaña electoral que haga sentir "orgullo" al socio. Si ganan, intentará llevar al FC Barcelona a una nueva era. "Estamos en un cambio de época, también para el fútbol, y el club no puede vivir ese cambio con las estructuras de siempre. Los rivales no son los mismos y las armas tampoco, hay que dar respuesta a ello", especificó.



"Un amigo mío (Víctor Font) me dice que quiere liderar un proyecto para el Barça. Le conozco, es empresario eficaz, culé, se mueve bien en el terreno personal... Víctor podría ser el relevo para una nueva era. Con estas elecciones termina la época iniciada en 2003 con la victoria de Laporta, el club necesita ahora otra dimensión. Hay que cerrar ese ciclo iniciado con Laporta", manifestó.



Precisamente, sobre aunar fuerzas con el expresidente, y posible candidato, Font volvió a ser tajante. "En este trayecto he hablado con el presidente Laporta varias veces, también hablé con el presidente Rosell, y he escuchado consejos de Joan Gaspart. Tenemos la única voluntad de un proyecto con gente de talento descomunal, y sumar cuantas más voluntades, mejor. Se trata de sumar esfuerzos. Pero siempre con la única condición, el blindaje del proyecto que tenemos", explicó el precandidato.



En otro orden de cosas, Font volvió a pedir el voto electrónico ("de todas las alternativas a la situación actual, la que garantiza más participación y seguridad es el voto electrónico") para unas elecciones con fecha tardía. Y, en cuanto a 'armas electorales', cerró la puerta a un posible regreso de Neymar al club blaugrana.



"Me consta que Neymar, en el proyecto deportivo liderado por Xavi, encajaría perfectamente a nivel deportivo. Pero se tendría que valorar el tema económico e institucional, y en este sentido Neymar no entra en un futuro proyecto del Barça. Un jugador que tiene demandado al club, que nos dejó tirados a pocos días de empezar una pretemporada, no tiene lugar en el Barça", sentenció.



También se mostró sorprendido por la injerencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el proceso electoral blaugrana. "Me sorprendieron las relaciones de Tebas. Nos conocemos, sabe que llevamos años construyendo un proyecto dejando de lado la ideología. Ahora podemos poner en orden las palabras. Tendremos gente de ideología diversa. Es normal que de un lado y del otro te quieran encasillar, pero nosotros no entraremos a ello", aclaró.