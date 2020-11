Expertos electorales confían en el éxito de las legislativas venezolanas

Guillermo Reyes, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 16 nov (EFE).- El Centro de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela) aseguró este lunes que confía en el éxito de las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre y que previsiblemente no serán reconocidas por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA)

El jefe de la misión técnica de observación en Venezuela, Guillermo Reyes, explicó ante periodistas que el Ceela ha participado en todas las auditorías hechas a las máquinas y al sistema de votación en general y vigilarán lo que resta de proceso hasta el recuento final de los votos el día de los comicios.

La misión es "observar el proceso electoral en todas y cada una de sus fases", remarcó, para luego detallar que esta tarea incluye tener contactos directos con las formaciones participantes, así como sostener reuniones con técnicos y directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto, prosiguió, para "formular recomendaciones a lo largo" del proceso que el órgano electoral trabaje en el "mejoramiento y perfeccionamiento" del sistema de votación.

Reyes reiteró que la veeduría del Ceela en Venezuela es eminentemente técnica y se mantiene "ajena a la política" y, en ese sentido, indicó que pudieron constatar la configuración de las máquinas de votación que se usarán en diciembre, cuando unos 14.400 aspirantes se disputarán 277 escaños.

REUNIONES CON PARTIDOS

La misión del Ceela, en esta segunda visita al país que comenzó el pasado martes, sostuvo reuniones con representantes de más de 20 organizaciones políticas, si bien el grueso de la oposición no participará en estos comicios por considerarlos fraudulentos.

En estos encuentros, explicó Reyes, las formaciones contrarias al Gobierno expresaron su preocupación por la falta de combustible que vive el país, y cómo esto puede afectar el desarrollo de las votaciones, y pidieron que el oficialismo no vigile los centros electorales el día de los comicios como ha ocurrido en el pasado.

"No encontramos cuestionamientos de las organizaciones políticas a la autoridad electoral, por el contrario, existe una plena confianza en quienes lideran" el CNE, aseguró el jefe de la misión.

Agregó que entre los partidos opositores que fueron escuchados se encuentran Acción Democrática y Voluntad Popular, sin mencionar que ambas formaciones fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que cambió sus directivas.

El TSJ, que es rechazado por la mayoría de la oposición al estar compuesto por personas consideradas cercanas al oficialismo y elegidas en un proceso exprés, intervino varios partidos de oposición y chavistas críticos, y puso a su frente a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos.

De ese modo, les entregó a los exmilitantes la dirigencia de los partidos, cuyos nombres y siglas estarán en la tarjeta electoral pese a que sus líderes rechazan las elecciones.

SIMULACRO "HISTÓRICO"

El Ceela también se refirió al simulacro electoral celebrado este domingo, con el que se permitió a los venezolanos familiarizarse con el proceso de votación en todas las regiones del país.

A juzgar por el simulacro, dijo Reyes, las legislativas "también serán históricas" pues la jornada del domingo "ha sido un éxito", de la misma manera en que "es un éxito" el proceso electoral en su conjunto.

"Fue muy importante la participación (de los ciudadanos) desde el momento de la apertura (de los centros)", dijo sobre el simulacro en que el Ceela también pudo "constatar cómo estaba la gente respetando las normas de bioseguridad" para evitar los contagios por covid-19.

El simulacro "representa el avance de lo que será el éxito de la jornada electoral", concluyó Reyes sin dejar de invitar a los venezolanos a participar en esta contienda en la que la abstención podría ser de 70 %, según estimaciones de la encuestadora Datanálisis.