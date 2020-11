España.- Zapatero lamenta que se usen los acercamientos a Bildu para criticar el nivel moral del PSOE

30/06/2020 El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el acto institucional por el 15 aniversario de la ley de matrimonio igualitario POLITICA MINISTERIO DE IGUALDAD



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este lunes el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu como parte de la coherencia y la generosidad de la democracia, la mismo que llevo a pedir a la banda terrorista ETA que dejase la violencia "para estar en las instituciones".



"No era una trampa: era la condición de la democracia. Ahora están y pueden acordar y votar", ha sostenido Zapatero en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su comprensión y su respeto por las familias de víctimas que puedan ver con malos ojos a la formación vasca como un interlocutor válido.



Además, Zapatero ha reconocido su "tristeza" porque el PP utilice el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas como un elemento que se intente poner en el "nivel moral". "El Gobierno de Aznar acercó a mas de 200 presos. Y había terrorismo y extorsión y asesinato. Que ahora se nos ponga en esa moral, más que enfado me produce tristeza", ha sostenido.



En este contexto, el que fuera jefe del Ejecutivo durante el cese de la actividad armada de ETA también se ha mostrado en desacuerdo con algunos dirigentes socialistas como Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page, que han criticado el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.



A ellos les ha recordado que, hasta hace bien poco, España atravesaba una etapa de inestabilidad en la que "no había forma de tener gobierno". "Eso era lo importante. Se hace un gobierno de coalición que está siendo estable: ya de entrada está mejorando las expectativas", ha señalado.



A BILDU LE FALTA "AUTENTICIDAD" EN EL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO DE ETA



Así, y tras insistir en que el escollo de la gobernabilidad fue salvado con la coalición, Zapatero ha asegurado que lo "lógico" ahora es que la mayoría de la moción de censura sea también la que saque adelante las cuentas públicas. "Ese es el arco parlamentario. Ahí, todos los que puedan estar en una postura, me da igual que sea Bildu, votan y deciden, y hay que hablar con todos", ha apostillado.



Tras ser preguntado por las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, antes de llegar a la Moncloa, en las que dijo que nunca pactaría con Bildu, Zapatero ha aseverado que nunca le ha "oído decir eso en absoluto". A su juicio, el presidente se refería entonces, únicamente, a la formación de gobierno.



Por eso, ha cargado contra los que deslegitiman el acuerdo del PSOE con EH Bildu, porque ninguno de ellos "dice nada" de los PGE. "Nadie discute la política fiscal, la inversión o el logro de los fondos europeos. Ahora importa que estamos en paz y sin violencia terrorista aunque algunos no lo quieran reconocer", ha apuntado.



Con todo, Zapatero ha reconocido que a EH Bildu le falta "autenticidad" en el "reconocimiento del daño causado" por la banda terrorista ETA. Eso sí, ha continuado defendiendo la democracia "inclusiva", en especial con los que fueron sus "mayores enemigos". "Esa es la buena memoria democrática. Sufrimos, recordemos y reconozcamos el dolor a las víctimas", ha zanjado.