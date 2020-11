España.- El portavoz de Sanidad para el Covid-19 descarta dimitir pese a la petición de los colegios médicos

12/11/2020 El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ofrece una rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia de coronavirus, en el Ministerio de Sanidad, Madrid (España), a 12 de noviembre de 2020. SALUD EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que los médicos están "en su derecho" de pedir su dimisión, si bien ha descartado que vaya a dimitir ya que son sus "jefes" los que deben decidir mantenerle o no en el puesto.



Simón se ha pronunciado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, haya aprobado solicitar su "cese inmediato" por su "incapacidad manifiesta y prolongada" a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19.



"Si esta organización médica ha solicitado mi cese está en su derecho, pero se lo tienen que solicitar a mis jefes y ellos serán los que lo decidan", ha comentado Simón, para asegurar que su puesto "no es un regalo" y que no cree que "nadie" quiera conservarlo de manera específica.



Y es que, tal y como ha detallado, la dirección del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es un puesto en el que uno se lleva "todas las responsabilidades y sin sabores". "Soy un servidor público, tengo un puesto de funcionariado y me debo a mi cargo y a mi puesto y mientras me mantenga en el puesto haré mi trabajo lo mejor que sepa", ha zanjado.